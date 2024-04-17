Настоящая месть: Иран передал Израилю "огненное послание" (Al Jazeera, Катар)

Демонстранты размахивают флагом Ирана и палестинскими флагами перед посольством Великобритании в Тегеране 14 апреля 2024 года после того, как Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами.

Al Jazeera: Тегеран передал "огненное послание" Тель-Авиву

Атакой на Израиль Тегеран передал Тель-Авиву "огненное послание", сообщает Al Jazeera со ссылкой на мнение экспертов. Иран не планировал наносить ущерб инфраструктуре, уверены специалисты. Его главной целью было доказать свою способность обойти израильские средства ПВО.

Расуль Аль Хаэй

Тегеран нанес "удар возмездия" по территории Израиля. Поводом стала атака Тель-Авива на иранское консульство в Дамаске 1 апреля. Тегеран провел операцию "Истинное обещание", заявив, что "удары наносились по конкретным целям, которые стали отправной точкой для направления на консульство в Сирии".

Ответ Ирана соотносится с тем, что заявил Али Абди, военный эксперт, близкий к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), в статье под заголовком "Эскалация взаимных угроз. Каков план Тегерана по реагированию на любое возможное нападение со стороны Израиля?", опубликованной в мае 2023 года. Иран выпустил десятки беспилотников и ракет в ходе первой прямой атаки на Израиль после Исламской революции 1989 года.

Военный эксперт Али Абди считает, что атака Ирана бросила вызов всем системам обороны Израиля, США, НАТО и европейских стран во главе с Великобританией и Францией.

Он назвал происходящее в небе над Левантом "битвой между так называемой второсортной иранской военной промышленностью, с одной стороны, и якобы новейшей западной военной промышленностью, с другой стороны".

Абди убежден, что "иранские ракеты даже без поддержки беспилотников способны преодолевать системы ПВО и поражать цели на территории Израиля, несмотря на готовность Тель-Авива, Америки и Запада противостоять им".

Но реакция Тегерана не оправдала ожиданий военных кругов: Иран не использовал свои новейшие военные разработки, такие как гиперзвуковые ракеты и то, что он назвал "удивительным и сверхэффективным оружием", о котором пока ничего неизвестно.

План, реализованный Ираном, был самым простым из всего того, что могло прийти военным экспертам на ум. Абди был удивлен масштабом ответных мер, которые были пропорциональны тем, что использовались для защиты Израиля.

"Огненное послание"

Абди считает, что Тегеран относительно успешно ответил Израилю. Он передал "огненное послание" Тель-Авиву и его региональным и западным союзникам, но не смог отомстить за кровь, пролитую иранцами или его союзниками по "Оси сопротивления".

"Настоящая месть заключается в том, чтобы установить новые правила игры. Любой потенциальный ответ Израиля оправдает проведение Тегераном подобных операций", – добавил военный эксперт.

Некоторые западные и региональные державы помогли отразить атаку иранских ракет и беспилотников, тем самым продемонстрировав, что они заняли сторону оккупантов в предстоящих потенциальных столкновениях. Страна, которая смогла запустить сотни ракет и беспилотников в течение нескольких часов, способна запустить и тысячи, если потребуется.

Со своей стороны, политолог Салах ад-Дин Хедив заявил, что захват силами КСИР израильского контейнеровоза MSC Aris в Ормузском проливе накануне "Истинного обещания" был упреждающим сигналом для США и Великобритании о том, что любой ответ на иранскую атаку поставит под угрозу безопасность пролива.

Иран намеренно не наносил удары по целям в крупных израильских городах. Удар по Израилю носил ограниченный характер и был направлен на восстановление сдерживающей силы Тегерана против Израиля. Иран, по словам Хедива, нанес удары по оккупированным сирийским Голанам и военным объектам в пустыне Негев, чтобы не усиливать эскалацию и не допустить ещё больших провокаций с израильской стороны.

Кроме того, ожидается, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если его территория подвергнется гибридному нападению со стороны Израиля, Америки и Запада, что ускорит создание иранской атомной бомбы. Хедив отметил, что эта гипотеза может побудить другие стороны сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Израилем и Ираном. Не исключено, что Тель-Авив может начать контрнаступление на Тегеран.

"Красные линии"

Хедив также заявил, что основная цель иранской атаки заключалась не в том, чтобы нанести Израилю значительный ущерб, а, скорее, в том, чтобы доказать способность Тегерана обойти израильские средства ПВО.

Один из экс-командующих Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Канаани Могаддам считает, что иранская операция положила конец 45-летней холодной войне между Тегераном и Тель-Авивом и ввела новое уравнение сдерживания. Утро 14 апреля 2024 года, без сомнения, изменило жизнь до неузнаваемости.

Могаддам убежден, что Израиль первым пересек "красную линию" Ирана, нанеся удар по консульству в Сирии, что оправдывает отказ Тегерана от всех "красных линий" в его конфликте с Тель-Авивом.

Израиль, по его словам, не нанесет удар непосредственно по территории самого Ирана и тому есть несколько причин. Тель-Авив подорвал авторитет своего военно-промышленного комплекса; Вашингтон выступает против такого сценария; союзники Тегерана в Совете Безопасности ООН намеревались использовать своё право вето на экстренном заседании, на котором обсуждалось нападение Ирана на Израиль.

Израиль, как ожидается, ограничится ударами по союзникам КСИР в Рафахе и вернется к убийствам и диверсиям на территории самого Ирана.

Критика и вызовы

Иранская операция была подвергнута критике в политических кругах, считающих, что удар по Израилю направлен на "отвлечение внимания от российской специальной военной операции (СВО) на Украине".

Ядоллах Карими Пур, профессор политической географии в Университете имени Хорезми, считает, что Тегеран не учел расстояние между Ираном и Израилем, а также невысокую скорость беспилотников, что дает противнику достаточно времени для отражения атаки.

Он также обращает внимание на помощь региональных держав и Запада в противостоянии иранским ракетам и беспилотникам, подчеркивая, что их эффективность пока оставляет желать лучшего, и Иран должен учесть это в своей дальнейшей конфронтации с Израилем.