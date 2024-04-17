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ТАСС

Пентагон признал, что ВС РФ добились успехов на поле боя

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер отметил, что ситуация на Украине тяжелая, но США пока не могут предоставить ей военную помощь

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ добились определенных успехов на поле боя, Киев находится в тяжелой ситуации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Сейчас на Украине тяжелая ситуация. Российские войска добились определенных успехов на линии фронта", - признал он.

В этой связи Райдер отметил, что Украина нуждается в военной помощи, в частности, в средствах ПВО, но Вашингтон пока ее предоставить не может из-за отсутствия соответствующего решения со стороны Конгресса США. "Мне нечего объявить относительно помощи Украине", - добавил представитель Пентагона.

Райдер также отказался уточнить, на сколько еще может Киеву хватить ранее предоставленных средств ПВО. 

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