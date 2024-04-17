СМИ: планирующие бомбы ВС РФ представляют серьезную угрозу для ВСУ

По данным портала Defence24, резко увеличив применение планирующих бомб, ВС РФ вынуждают украинские войска располагать средства ПВО ближе к линии боестолкновения

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Активное применение фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции армией России стало представлять значительную угрозу для вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение приводит польский портал Defence24.

Согласно нему, резко увеличив применение планирующих бомб, ВС РФ вынуждают украинские войска располагать средства ПВО ближе к линии боестолкновения. Это, в свою очередь, позволило российским войскам поражать ракетные установки и радиолокационные станции украинской ПВО, объясняет автор статьи, военный эксперт Марчин Гавенда.

Ранее подобное наблюдение привел портал Business Insider. В его материале отмечалось, что в условиях нехватки боеприпасов для ПВО Киеву также приходится стягивать на борьбу с планирующими бомбами возможности с других направлений. Как указывает Business Insider, активное применение планирующих бомб фиксируется с начала 2024 года.

С признанием того, что российские планирующие бомбы создают большие проблемы для украинской армии, выступил отставной офицер ВСУ и бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.