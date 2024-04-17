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ТАСС

Зеленский дважды за день пожаловался, что Запад помогает Израилю больше, чем Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам украинского лидера, небо над его страной "могло бы получить именно такую защиту, которая нужна", если бы Киев имел "похожую полную поддержку партнеров"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский два раза за день пожаловался, что западные партнеры не оказывают стране такой же помощи как Израилю, хотя оба государства не являются членами НАТО.

"Вместе действовали Израиль, Америка, Великобритания, Франция и Иордания. Максимально эффективно. <...> Израиль не является членом НАТО, и не требовалось ничего такого, как активация пятой статьи (о коллективной обороне - прим. ТАСС)", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, небо над Украиной "могло бы получить именно такую защиту, которая нужна", если бы Киев имел "похожую полную поддержку партнеров". Президент подчеркнул, что для этого от Запада требуется лишь "достаточная политическая воля".

Всего за два часа до этого Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались ситуация на фронте и безопасность объектов энергетики, заявил, что на Украине возможно обеспечить такую же защиту, как в Израиле. Тогда он также подчеркнул, что Израиль, как и Украина, не является членом НАТО.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. 15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль не смог бы противостоять операции Ирана 13 апреля без помощи США и других западных и региональных партнеров в военной сфере. По данным издания, американские, британские и иорданские военные самолеты "сыграли большую роль" в том, чтобы сбить беспилотники, а большинство дронов и ракет удалось сбить во многом благодаря системам противовоздушной обороны и другим вооружениям, предоставленным США и другими союзниками. 

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