Белый дом фактически исключил вариант перехвата ВС США ракет РФ в ходе СВО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что президент страны Джо Байден "с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли"

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Американская администрация фактически исключила возможность использования Вооруженных сил (ВС) США для перехвата российских ракет и беспилотников, применяемых в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, невзирая на участие Вашингтона в отражении удара Ирана по Израилю.

"Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз", - заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, когда у него спросили, почему бы США не начать перехватывать российские ракеты и беспилотники, применяемые в ходе СВО. "[Американский] президент [Джо Байден] с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли", - подчеркнул Кирби.

При этом он напомнил, что Вашингтон поставлял Киеву в том числе средства противовоздушной обороны. "<...> Мы не можем этого делать сейчас, потому что у нас нет финансирования в рамках запроса на дополнительные ассигнования на нужды национальной безопасности, в котором мы столь серьезно нуждаемся", - сказал представитель Белого дома.

Иран нанес в ночь на воскресенье удар по Израилю с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Тегеран охарактеризовал эту операцию как ответ на уничтожение Израилем в начале апреля семи старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана, в том числе двух генералов, посредством нанесения точечного удара с воздуха по консульскому отделу посольства исламской республики в Сирии. ВС США принимали активное участие в перехвате иранских беспилотников и ракет. В этих целях применялись американские ракетные эсминцы в Восточном Средиземноморье, истребители и системы ПВО, находящиеся на Ближнем Востоке.