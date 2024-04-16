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Рынок российского ПО заметно вырос

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Рынок российского ПО
Рынок российского ПО.
Источник изображения: Shutterstock.ai

Данные за 2023 год

Объем отечественного рынка офисного программного обеспечения вырос в прошлом году на 12% и составил 64 млрд руб. Согласно исследованию компании J’son & Partners Consulting годом ранее он оценивался в 56,9 млрд руб.

Корпоративный сегмент обеспечил закупки на 35,3 млрд руб. (55% от общего объема рынка), государственный сегмент добавил еще 26,4 млрд руб. (41% от общего объема рынка). Оставшиеся 2,3 млрд руб. (4% от общего объема рынка) принесли частные лица.

Годом ранее продажи в корпоративный сегмент составляли 30,4 млрд руб. (53%), государственный сегмент — 23,9 млрд руб. (42%), а частные лица купили российское ПО на 2,6 млрд руб. (5%).

Ожидается, что к концу 2030 рынок российского программного обеспечения превысит 100 млрд руб.

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