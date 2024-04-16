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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

США столкнулись с проблемой интеграции БПЛА в единую систему управления

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США столкнулись с проблемой интеграции БПЛА в единую систему управления
США столкнулись с проблемой интеграции БПЛА в единую систему управления.
Источник изображения: belvpo.com

На прошлой неделе в Вашингтоне проходила международная военно-морская выставка Sea Air Space. В рамках нее командующий 4-м флотом ВМС США контр-адмирал Джим Эйкен сообщил, что американские разработчики пока не могут интегрировать в единую сеть БПЛА воздушного, морского и наземного базирования. Так, последние несколько экспериментов прошли неудачно.

“Мы даже представить себе не могли, какой объем данных надо будет обработать. Это сегодня одна из главных проблем”, – сказал Эйкен.

Более того, адмирал рассказал, что при попытке управлять группой БЭК, корректируемых с БПЛА воздушного базирования, с огромным потоком данных от ВВС, ВМС, ССО и других источников разрабатываемая система управления не справилась.

“Беспилотники производят огромное количество данных, часто в непоследовательных или несовместимых форматах”, – пояснил Айкен.

 “Еще хуже работал штаб. Адмирал, идите сюда, Адмирал, сюда… Каждый хотел показать, на что он способен. Но у меня нет возможности воспринимать 40 или 50 событий одновременно. Попытка собрать их на одном экране провалилась”, – вспоминает Эйкен.

Американский адмирал считает, что потребуются новые инструменты и методы, позволяющие превратить единичные эксперименты с БПЛА в настоящий “гибридный флот”, действующий не как отдельные тактические элементы, а как слаженная оперативная сила.

Со своей стороны руководить программы ВМС по беспилотным и малым боевым кораблям контр-адмирал Кевин Смит подчеркнул, что единого подхода в стандартизации интерфейсов и данных от БПЛА пока нет. По его словам, совместимостью БПЛА занимается компания Sigma Defense, а контроль над ней осуществляет лаборатория быстрой интеграции автономии (RAIL).

“Мы разрабатываем требования, которые будут обязаны соблюдать подрядчики”, – указал Смит.

Вместе с тем, ВМС США, помимо наличия широкого арсенала систем планирования и боевого управления, ежегодно направляет сотни миллионов долларов на разработку новых комплексов. Недавно минобороны США даже объявило о выделении рекордной суммы в 3,5 млрд долларов на создание единой системы подготовки, планирования и боевого управления. Что из этого получится, покажет время.

Возникает закономерный вопрос: если «супердержава» не в состоянии автоматизировать работу своих штабов, а 4-й флот ВМС США развел руками перед горсткой БПЛА, то кто же, собственно, координирует атаки на Крым с применением десятков ракет, БЭК и БПЛА? ВСУ, или же офицеры НАТО управляют этими смертоносными машинами, направляя их по нашим городам и гражданам.

Николай Крылов

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Страны
США
Проекты
NATO
БПЛА
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