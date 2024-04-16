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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье

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F-35
F-35.
Источник изображения: belvpo.com

Стало известно, что 5 апреля 2024 г. 542-я ударная эскадрилья морской пехоты (VMFA), входящая в состав 2-го авиакрыла морской пехоты (MAW) ВС США 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, достигла полной боевой готовности. Думаю все понимают задачи, стоящие перед экспедиционным корпусом.

Между тем, VMFA-542 стала первой эскадрильей морской пехоты, у которой вместо устаревших истребителей AV-8A Harrier, на вооружении появились самолеты 5-го поколения F-35B Lightning II. Благодаря этому VMFA-542 станет первым, кто окажет поддержку АУГ и наземным войскам США в кризисном регионе. Среди прочего разведка и РЭБ, прорыв ПВО противника, поддержка боевых действий наземных войск.

“Эскадрилья обладает беспрецедентной боевой эффективностью и живучестью. Мы готовы и способны выполнять миссии по всему миру”, – сообщил командир VMFA-542 подполковник Брайан Хэнселл.

Интересно, что в конце марта VMFA-542 приняла участие в учениях Nordic Response-24 в Норвегии, где на реальных географических данных проверила свои возможности на перспективном ТВД в сложных арктических условиях. Кроме того, морская пехота совершила перелет на авиабазу Каллакс (район Лулеа, Швеция), что стало первым случаем посадки американских F-35 в этой стране.

Похоже, Вашингтон активно готовит страны Скандинавии к развертыванию экспедиционных сил США, включая недавно прибывших в Норвегию военнослужащих национальной гвардии. Дополнительно, переброска большого объема вооружения из США в Северную Европу создает ситуацию, не вписывающуюся ни в один сценарий учений.

Николай Крылов

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Страны
Норвегия
США
Швеция
Продукция
F-35
F-35B
Harrier
Проекты
Военные учения
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