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Ростех

«От винта!»: о подготовке специалистов и научных проектах для создания вертолетов нового поколения

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Тенденции развития вертолетной техники требуют от разработчиков глубоко решать задачи, связанные с аэродинамикой, повышением летно-технических характеристик (скорость, дальность, продолжительность полета), а также эксплуатационных и функциональных характеристик, отвечающих за безопасность полета. В последние годы перед разработчиками винтокрылых летательных аппаратов также стоит задача обеспечить транспортную доступность и перевозки в отдаленные регионы России. Комплексную подготовку специалистов для создания винтокрылых летательных аппаратов нового поколения осуществляют на обновленной кафедре 102 «Проектирование вертолетов» института №1 «Авиационная техника» Московского авиационного института (МАИ) в интересах холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

Сегодня кафедра «Проектирование вертолетов» МАИ отвечает актуальным трендам развития вертолетной техники на перспективу до 2050 года. Ее основной задачей стало создание современной научно-образовательной среды на единой интегрированной проектно-исследовательской платформе кафедры и АО «НЦВ Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России»). Возглавил кафедру заместитель исполнительного директора по науке и инновационному развитию АО «НЦВ Миль и Камов», доктор технических наук, профессор Александр Бельский.

«МАИ имеет богатую историю в подготовке первоклассных специалистов в области авиации и является центром академического и технологического превосходства. У Корпорации Ростех и Московского авиационного института выстроено многолетнее, плодотворное сотрудничество. Для студентов и исследователей МАИ это партнерство предоставляет уникальную возможность работать над реальными задачами и вносить свой вклад в передовые технологии. Совместные научно-исследовательские работы сосредоточены на различных направлениях, таких как разработка новых технологий и материалов для авиации, повышение безопасности и эффективности полетов, исследование будущих тенденций в авиации, а также работа над космическими технологиями. Работа на кафедре «Проектирование вертолетов» строится на совершенствовании образовательного, научно-исследовательского и инновационного направлений», – сказала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

Специалисты кафедры занимаются проведением аэродинамических расчетов, формированием конструктивно-компоновочных решений технических обликов вертолетов, специальными расчетами для критических режимов эксплуатации техники, например срывное обтекание лопастей, левое вращение, посадка на палубу и т.д.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных стать лидерами изменений в авиационно-космической отрасли, – это комплексная задача, решить которую можно лишь в постоянном взаимодействии системы образования с индустрией. Этот принцип лежит в основе образовательных подходов МАИ. Тесная кооперация с индустрией позволяет нашим студентам уже на этапе обучения погружаться в реальные задачи и проекты, получая компетенции, которые будут необходимы им в профессиональной деятельности. Важно отметить, что сегодня продуктом становится не летательный аппарат, а весь жизненный цикл изделия. И от выпускников требуется умение управлять всем жизненным циклом: необходимо уже на начальном этапе оценивать стоимость и эксплуатационные возможности летательного аппарата, создавать систему сервиса. В этом направлении мы и работаем с нашими партнерами при реализации образовательных программ кафедры», – говорит ректор МАИ, академик РАН Михаил Погосян.

В 2024–2025 годах на кафедре планируется создать четыре новые лаборатории: по аэродинамике и динамике полета винтокрылых летательных аппаратов, по комбинированным электроэнергетическим силовым установкам и трансмиссиям, по комплексным системам диагностики и прогностики технического состояния винтокрылых летательных аппаратов и по комплексным системам управления.

Для совершенствования учебного процесса, организации и проведения научных и предпроектных исследований в 2023 году холдинг «Вертолеты России» передал для размещения в лабораторном корпусе кафедры МАИ образцы современной вертолетной техники: вертолет «Ансат» (АО «Казанский вертолетный завод»), вертолет Ка-226Т (АО «НЦВ Миль и Камов»), салон вертолета Ми-38 (АО «НЦВ Миль и Камов»), моделирующий комплекс – кабину вертолета Ми-28. Все образцы работоспособны и будут использованы как в учебной, так и в научной деятельности кафедры.

Большие планы у специалистов кафедры и на расширение взаимодействия с научными центрами других вузов. Уже ведутся предварительные обсуждения по проведению совместных работ с МФТИ в части внедрения искусственного интеллекта и нейросетевых технологий в перспективные системы бортового оборудования вертолетов, с МГТУ им. Н.Э. Баумана в части внедрения многоспектральных комбинированных систем технического зрения и роботизации вертолетных комплексов, с МГУ им. М.В. Ломоносова в части развития математического аппарата для применения в численных методах при аэродинамических и прочностных расчетах.

Кроме того, в настоящее время уже подготовлены две новые программы дополнительного профессионального образования «Проектирование, аэродинамика и прочность винтокрылых летательных аппаратов классических и перспективных схем» и «Этапы жизненного цикла современных и винтокрылых летательных аппаратов».

«В 2025–2026 годах указанные программы дополнительного образования будем актуализировать и расширять в соответствии с тенденциями развития винтокрылой техники и эксплуатационными требованиями к ней. С учетом дальнейшего развития кафедры 102 в 2025–2027 годах у МАИ есть планы развивать филиалы кафедры 102 в интересах ПАО «Роствертол» и АО «ААК «Прогресс», а также АО «КумАПП». Все предприятия являются серийными заводами холдинга «Вертолеты России», – рассказывает Александр Бельский.

Совместно с АО «НЦВ Миль и Камов» на кафедре будет сформировано студенческое научно-конструкторское бюро, где будут выполняться комплексные предпроектные исследования и научно-исследовательские проекты по формированию обликов перспективных беспилотных и опционально-пилотируемых вертолетов. Кроме того, планируется существенно расширить учебно-методическую деятельность кафедры в области как базового образования, так и дополнительного профессионального образования. Также в планах – активно включиться в процесс формирования обликов линейки скоростных ВКЛА, разработка которых началась в АО «НЦВ Миль и Камов».

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