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РИА Новости

Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа

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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Байден: США выступают за прекращение огня в секторе Газа

МОСКВА, 15 апреля/ Радио Sputnik. Президент США Джо Байден призвал к прекращению огня в секторе Газа, чтобы не допустить разрастания военного конфликта.

Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани в Овальном кабинете.

"Мы привержены (таком режиму, – ред.) прекращению огня, которое бы вернуло домой заложников и не допустило разрастания конфликта за его нынешние рамки", – цитирует Байдена РИА Новости.

Он также прокомментировал воздушную атаку Ирана на Израиль, подчеркнув, что Вашингтон стремится обеспечить безопасность Тель-Авива.

"Иран устроил беспрецедентную воздушную атаку против Израиля, а мы приложили беспрецедентные военные усилия для защиты Израиля. Вместе с нашими партнерами мы отразили эту атаку", – отметил американский президент.

В ночь на воскресенье элитные подразделения ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.

Радио Sputnik писало, что переговоры по конфликту в Газе достигли прогресса.

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Сирия
США
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