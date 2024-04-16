Чехия договорилась о закупке 180 тыс. снарядов для Украины- премьер

Петр Фиала отметил необходимость для европейских стран продолжать поддержку Киева и одновременно укреплять собственную обороноспособность

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Чехия договорилась о закупке 180 тыс. артиллерийских снарядов для Украины на средства западных стран. Об этом сообщил газете Financial Times премьер-министр республики Петр Фиала.

"Чехия договорилась о закупке 180 тыс. снарядов [за средства западных стран] для Украины, - отметил он. - Ведется работа по обеспечению покупки еще 300 тыс.снарядов".

Украина получит снаряды, по словам Фиалы, в ближайшие месяцы. Он отметил необходимость для европейских стран продолжать поддержку Киева и одновременно укреплять собственную обороноспособность.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico информировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. К инициативе присоединились порядка 20 государств, среди которых Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Швеция и Эстония. По информации западных СМИ, на реализацию программы собрано около $1,5 млрд.