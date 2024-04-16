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ТАСС

ЕК одобрила "план реформ" Украины, под который выделит первые €1,89 млрд

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Источник изображения: AP Photo/ Francisco Seco

Еврокомиссия подчеркнула, что "для защиты финансовых интересов Евросоюза" в мае будет "создана независимая группа аудиторов"

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) позитивно оценила "план реформ" Украины, поэтапное выполнение которого станет условием для выплат траншей в рамках программы бюджетной помощи в €50 млрд до 2027 года, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Предстоящее утверждение этого плана Советом ЕС позволит Брюсселю "перевести Киеву €1,89 млрд", на это у стран ЕС "есть один месяц", отметила ЕК. Она пообещала, что если Украина сделает все по этому плану, то к 2040 году ее ВВП вырастет на 14,2%.

"Еврокомиссия одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до €50 млрд, - говорится в заявлении ЕК. - Платежи будут осуществляться по мере выполнения [Киевом] согласованных реформ и инвестиционных шагов".

ЕК подчеркнула, что "для защиты финансовых интересов Евросоюза" в мае будет "создана независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование [украинцами] европейских фондов".

Еврокомиссия подчеркнула, что данный план включает 69 реформ и 10 инвестиционных задач, степень выполнения которых будет оцениваться "по 146 качественным и количественным показателям". ЕК ожидает от Киева проведения реформ в 15 секторах и сферах экономики, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый и цифровой переход", управление человеческими ресурсами, систему контроля госпредприятий и госфинансов, децентрализацию, условия для бизнеса. Ряд реформ направлен на изменение судебной системы, ускорение интеграции Украины в ЕС.- 

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