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Интерфакс-АВН

В военном кабинете Израиля призвали к смене стратегии против ХАМАС

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Генерал Айзенкот
Генерал Айзенкот (второй слева) особый упор сделал на сотрудничестве между военными и спецслужбами.
Источник изображения: www.idf.il

Иерусалим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Член военного кабинета министров Израиля генерал-лейтенант Гади Айзенкот призвал к смене стратегии в ходе борьбы с группировкой ХАМАС в секторе Газа, пишет издание "Едиот Ахронот".

"За полгода мы не смогли освободить 133 заложников. Самый слабый из всех наших противников на Ближнем Востоке (палестинские группировки в Газе - ИФ) причинил нам наиболее сильный ущерб, нам нужно сменить стратегию", - убежден Айзенкот.

"Итоги нынешней войны станут ясны только спустя многие годы", - добавил он.

Айзенкот, в прошлом руководивший Генштабом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), высоко оценил способности ЦАХАЛ при отражении атаки Ирана. Однако он подчеркнул, что на фоне этого израильские военные, несмотря на существенные возможности, так и не смогли за полгода добраться до мест, где укрывают заложников, взятых в плен в ходе атаки 7 октября 2023 года.

"Мы должны добиться стратегического разворота, который положит конец войне, получить стратегическое преимущество и укрепить национальную безопасность страны", - добавил генерал.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари утверждал, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники.

В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, задействовал при наступлении более 20 тыс. военнослужащих. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 33,7 тыс., раненых - 76,4 тыс.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

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