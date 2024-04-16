Неизменно побеждая на «бесшумном» поле брани

Постоянное совершенствование и профессиональная подготовка обеспечивают войскам радиоэлектронной борьбы превосходство над противником.

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Генерал-лейтенант Юрий Ласточкин. Источник: Красная Звезда

Какие изменения за последний год произошли в способах ведения радиоэлектронной борьбы с учётом опыта проведения специальной военной операции и внедрения такового в программу подготовки военных кадров? Как наши средства РЭБ помогли сорвать украинский «контрнаступ»? Насколько эффективно удаётся им противостоять поставляемым Украине США и странами НАТО комплексам с оптическими системами наведения?

Как внедрение искусственного интеллекта изменит взгляды на организацию и ведение радиоэлектронной борьбы? Об этом и о многом другом «Красной звезде» рассказывает начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий ЛАСТОЧКИН.

– Юрий Илларионович, главным итогом специальной военной операции в 2023 году, несомненно, является срыв нашими войсками контрнаступательных действий ВСУ. В своей «нашумевшей» статье об истоках неудач так называемого контрнаступа их теперь уже бывший главнокомандующий генерал Валерий Залужный одной из основных причин назвал наличие сильной системы радиоэлектронной борьбы в Вооружённых Силах Российской Федерации. Не могли бы вы прокомментировать данное утверждение?

– Прежде всего необходимо отметить, что уникальный опыт специальной военной операции, полученный войсками радиоэлектронной борьбы, ещё подлежит глубокому и всестороннему осмыслению. Заявление высокопоставленного представителя противника полностью подтверждается средствами объективного контроля. Так, в целях срыва наступательных действий ВСУ ежесуточно велось радиоподавление линий связи.

Применение средств РЭБ существенно затруднило противнику нанесение прицельных ударов беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия. При отражении контрнаступления ВСУ из-за воздействия средств РЭБ совершили аварийную посадку, не достигнув цели, более трети общего числа применявшихся ВСУ ударных БпЛА самолётного типа. Кроме того, средства РЭБ затруднили поражение современными высокоточными боеприпасами важных объектов группировок войск. По заявлениям иностранных военных специалистов, под воздействием радиопомех более четверти высокоточных снарядов не достигли цели, а на отдельных направлениях, где позволяли условия радиовидимости, войска РЭБ добились стопроцентного результата по прикрытию объектов от поражения управляемыми активно-реактивными снарядами.

Хочу подчеркнуть, что строительство войск РЭБ осуществлялось по принципу упреждающего развития наших средств по отношению к существующим и перспективным объектам радиоэлектронного поражения вероятного противника задолго до начала специальной военной операции. Опыт её проведения подтвердил правильность такого подхода. В результате все соединения, воинские части и подразделения РЭБ имеют подготовленный личный состав и современную технику. Это в свою очередь позволяет выполнять задачи по радиоэлектронному поражению всей номенклатуры радиоэлектронных средств противника.

– ВСУ применяют поставляемые США и странами НАТО широко разрекламированные комплексы с оптическими системами наведения. Возможно ли противодействие системам наведения указанных средств поражения с использованием средств радиоэлектронной борьбы?

– Действительно, факты применения ВСУ в зоне СВО так называемого высокоточного оружия с оптическими системами наведения были зафиксированы. Однако в сложившихся условиях адекватное парирование результативности применения данного типа высокоточного оружия возможно путём оснащения максимального количества образцов бронированной техники комплексами индивидуальной защиты. Такими, принцип действия которых основан на своевременном обнаружении факта атаки противником и последующего формирования аэрозольной завесы на траектории полёта. При этом головка самонаведения атакующего боеприпаса теряет образ цели, что гарантированно приводит к промаху.

Наличие весомого научно-технического задела у предприятий оборонно-промышленного комплекса в данной области позволяет с учётом накопленного опыта СВО модернизировать существующие средства индивидуальной защиты и планировать разработку перспективных комплексов с улучшенными характеристиками. Такая работа ведётся постоянно.

– При поиске перспективных путей снижения заметности техники РЭБ особую роль играют экспериментальные исследования, которые требуют наличия современной лабораторно-испытательной базы. Могли бы вы рассказать о достигнутом в данном направлении?

– Развитию современной экспериментальной базы, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, уделяется особое внимание. В настоящее время создан уникальный по своим характеристикам и возможностям комплекс, обеспечивающий полный цикл испытаний по оценке характеристик материалов и покрытий для снижения радиолокационной и оптической заметности. Получаемые с его помощью данные позволяют принимать обоснованные решения по применению тех или иных средств для скрытия от средств разведки и наведения, что особенно актуально в сложившихся условиях. Заложенный потенциал измерительной аппаратуры, входящей в состав комплекса, позволит обеспечить его востребованность на долгосрочный период.

– На войска РЭБ возложены задачи комплексного технического контроля. Не могли бы вы охарактеризовать происходящие изменения в техническом оснащении и боевом применении сил и средств комплексного технического контроля с учётом опыта СВО?

– Действительно, ключевой вопрос в части боевого применения сил и средств комплексного технического контроля в рамках СВО – проведение мероприятий радиоэлектронной защиты, противодействия техническим средствам разведки противника и проверки эффективности маскировки вооружения, военной техники и военных объектов. С учётом полученного боевого опыта осуществляется модернизация серийных образцов технического контроля, а также разрабатываются новые изделия, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Такая работа организована в постоянном взаимодействии с предприятиями промышленности.

Опыт, полученный в ходе СВО, тщательно анализируется в органах военного управления и научно-исследовательских организациях Минобороны России. Это позволило внедрить в практику войск новые способы применения сил и средств комплексного технического контроля, в том числе на основе сетей распределённых средств радиоконтроля и блокирования абонентских терминалов сотовой связи, а также зонального применения средств воздушно-наземного видового контроля эффективности мероприятий маскировки.

«В ходе отражения контрнаступления ВСУ под воздействием средств РЭБ совершили аварийную посадку, не достигнув цели, более трети от общего числа применявшихся ВСУ ударных БпЛА самолётного типа»

Войска радиоэлектронной борьбы. Источник: Красная Звезда

– Можно ли сейчас говорить о наличии каких-либо «прорывных» технологий, кардинально изменивших взгляды на организацию и ведение РЭБ?

– Да, такая технология есть. Это искусственный интеллект. В настоящее время специалисты войск РЭБ проводят широкомасштабные исследования в данной области. Рассматривается возможность использования технологий искусственного интеллекта – и в первую очередь нейронных сетей – в интересах решения различных задач. Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления.

В комплексах РЭБ на БпЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полёта по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БпЛА в виде самоорганизующейся группы.

В специальном программном обеспечении комплексов РЭБ с помощью технологий искусственного интеллекта решается широкий спектр задач, начиная от первичной обработки сигналов и заканчивая распознаванием образов во всех информативных полях. Применение подобных технологий в технике РЭБ позволяет с максимальным быстродействием выбирать оптимальные виды и параметры помех, необходимых для подавления РЭС.

Следует отметить, что ни одна новая ОКР по созданию средств и комплексов РЭБ не начинается без предварительного анализа возможности использования в ней технологий искусственного интеллекта. С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения.

– В конце прошлого года состоялась очередная Всемирная конференция радиосвязи, на которой были приняты решения по изменению распределения и условий использования радиочастотного спектра. Насколько сейчас, в условиях давления на Россию, могут быть учтены интересы Минобороны?

– В условиях непрерывного научно-технического прогресса различные государства и международные организации предлагают изменения международного распределения радиочастотного спектра в интересах широкого распространения создаваемых ими новых радиотехнологий. Их реализация без соответствующего согласования может приводить к нарушению функционирования РЭС военного назначения. В связи с этим в Минобороны России большое значение уделяется изучению этих предложений, выработке по ним позиции ведомства, согласованию её с администрацией связи страны и отстаиванию в процессе подготовки и проведения Всемирной конференции радиосвязи.

По итогам прошлого года согласованы правила эксплуатации базовых станций сотовой связи на высотных платформах, обеспечивающие защиту отечественных систем воздушной радионавигационной службы. Кроме того, обеспечена защита радиолокационной службы и земных станций спутниковой связи с учётом перспективы внедрения систем сотовой связи нового поколения.

– ВСУ активно используют терминалы американской коммерческой многоспутниковой системы связи Starlink, переданные компанией SpaceX. Насколько эффективно применение указанной системы в боевых условиях и какие меры противодействия могут быть нами применены?

– На протяжении специальной военной операции данными радиоразведки многократно подтверждено использование большого количества терминалов этой системы практически во всех звеньях управления ВСУ. Скрыть очевидные факты применения коммерческой системы связи в военных целях невозможно. При этом замечу, что изначально целью создания данной системы заявлялось «обеспечение широкополосного доступа к современным информационным технологиям любого пользователя в отдалённых и труднодоступных районах Земли, где это жизненно необходимо».

Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон – это продолжение темы «двойных стандартов» и лицемерия международной политики США. Использование коммерческих диапазонов частот, идущее в разрез с международными обязательствами, создаёт определённые трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия.

– Не секрет, что в зоне СВО для защиты от ударных БпЛА, помимо штатных средств, применяются малогабаритные средства, разрабатываемые предприятиями оборонно-промышленного комплекса в инициативном порядке. Как организована верификация подобных средств?

– В целях принятия обоснованных решений о целесообразности закупки и применения портативных средств противодействия БпЛА на специальном полигоне оперативно проводятся испытания данных изделий. Проверки антидроновых средств организованы на «поточной» основе, путём одновременного проведения наземных и лётных экспериментов. В ходе наземных экспериментальных исследований с применением аттестованного испытательного оборудования проверяются основные технические характеристики средств и проводится оценка их соответствия заявленным. На этапе лётных экспериментов проводится оценка боевых возможностей средств по обнаружению и радиоподавлению каналов управления и навигации БпЛА. При этом в качестве предполагаемых объектов воздействия применяется ряд квадрокоптеров различного поколения, в том числе трофейных, соответствующих номенклатуре применяемых противником в зоне СВО. Это беспилотники фирм DJI, Autel, FPV-дроны и другие. Понимая, что противник постоянно совершенствует помехозащиту своих дронов, специалисты оперативно проводят соответствующие доработки специальных средств противодействия.

– Каким образом реализуются результаты испытаний антидроновых средств?

– Результаты проводимых проверок позволяют нам выработать обоснованные рекомендации по доработке антидроновых средств и принять решения о целесообразности закупки для нужд Минобороны России в интересах защиты личного состава, вооружения и объектов от средств высокоточного поражения противника. При этом на базе научных и образовательных подразделений войск РЭБ организована разработка инструкций по боевому применению средств, показавших свою эффективность.

В дальнейшем по результатам апробации вырабатываются методические рекомендации по улучшению тактико-технических и эксплуатационных характеристик средств уже с учётом специфики конкретных боевых задач.

Хочу отметить, что сравнительный анализ боевых возможностей проверенных изделий, а их с начала СВО испытано уже порядка 200, указывает на целесообразность применения отечественных средств противодействия БпЛА, произведённых на крупных предприятиях с достаточными производственными ресурсами, способных обеспечить надлежащий контроль качества выпускаемой продукции, документации к ней, а также оперативное устранение недостатков и модернизацию изделий.

– В условиях трансформации подходов к ведению боевых действий изменились ли взгляды на подготовку специалистов РЭБ с учётом опыта специальной военной операции?

– Успешному выполнению задач подразделениями РЭБ с учётом реального боевого опыта способствует созданная в войсках РЭБ система подготовки. Совершенствование умений и навыков личного состава организовано не только в пунктах постоянной дислокации, но и непосредственно в зоне специальной военной операции в базовых и тыловых районах, на фондах частей непосредственного подчинения, общевойсковых полигонах и даже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такой комплексный подход позволил своевременно подготовить к предстоящим действиям личный состав и заблаговременно обучить сотни различных специалистов на особо востребованные образцы техники, в том числе по сокращённым программам подготовки.

Кроме того, с целью внедрения боевого опыта нами были проведены сборы командного состава войск­ РЭБ. В мероприятии впервые приняли участие нештатные группы инструкторов из числа наиболее подготовленных специалистов с задачей передать полученный передовой опыт экипажам наиболее востребованных в СВО средств РЭБ. В результате новые приёмы и способы применения техники оперативно отработаны со всеми экипажами в группировках войск.

– Юрий Илларионович, интервью «Красной звезде» в преддверии празднования Дня специалиста по радиоэлектронной борьбе стали для вас уже традиционными. Однако в этом году праздник особый, 120 лет – круглая дата. Что бы вы хотели пожелать личному составу войск РЭБ в связи с этим юбилеем?

– 15 апреля 2024 года исполнилось 120 лет историческому событию, положившему начало новой эры в вооружённом противостоянии, когда в ходе Русско-японской войны впервые были вскрыты и подавлены преднамеренными радиопомехами радиопередачи японских кораблей – корректировщиков огня. Этим историческим фактом положено начало зарождению и развитию радиоэлектронной борьбы.

Хочу подчеркнуть, что более чем вековая история радиоэлектронной борьбы создана людьми, связавшими свою жизнь с развитием этого важного вида оперативного обеспечения и ставшими его интеллектуальной основой. Уровень задач, поставленных войскам радиоэлектронной борьбы руководством страны, министром обороны и Генеральным штабом требует высочайшего профессионализма, глубоких знаний и постоянной напряжённой работы, а в современных реалиях – проявления героизма и самоотверженности, сопряжённых с риском для жизни. И эти задачи успешно выполняются.

Выражаю благодарность всему личному составу и гражданскому персоналу войск радиоэлектронной борьбы за добросовестную службу и работу, работникам учебных заведений, готовящим высококлассных специалистов, сотрудникам научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающим и производящим уникальные образцы техники.

Горжусь специалистами войск радиоэлектронной борьбы, отстаивающими интересы Родины, ежедневно проявляющими мужество, отвагу и доблесть при выполнении боевых задач. Глубочайшее уважение нашим ветеранам, внёсшим неоценимый вклад в развитие и становление РЭБ.

Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником – Днём специалиста по радиоэлектронной борьбе. Желаю вам скорейшего мирного неба, семейного благополучия, крепкого здоровья, выдержки, успехов в службе и трудовой деятельности на благо величия нашего Отечества!