Войти
ТАСС

Корабли Балтфлота на учениях отработали применение средств ПВО при отражении авиаудара

383
0
0
Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ / ТАСС.

Для дезинформации воздушного противника на экипажах активировали средства радиоэлектронных помех и применили визуальную маскировку

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Более 15 надводных кораблей и катеров Балтийского флота приняли участие в учениях по противовоздушной обороне в пункте базирования в Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановой проверки на кораблях Балтийского флота в пункте базирования в Балтийске проведено учение по противовоздушной обороне. В общей сложности в нем было задействовано более 15 надводных кораблей и катеров", - говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи кораблей отработали способы совместного применения сил и средств ПВО корабельных соединений при отражении массированного авиационного удара средств воздушного нападения противника.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения выявили массовый взлет авиации условного противника с аэродромов, расположенных вблизи границ Российской Федерации. После этого привели в готовность средства ПВО кораблей. Для дезинформации воздушного противника на кораблях активировали средства радиоэлектронных помех и применили визуальную маскировку. В роли условного противника выступили бомбардировщики Су-24, а также вертолеты Ми-24 и Ка-27 соединения морской авиации флота.

"При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были "уничтожены" из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей. В ходе учения также были решены задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе флота. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Ка-27
Ми-24
Су-24
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
18.08.2020
Крупные учения морской авиации проводит в Калининградской области Балтфлот
28.10.2019
Кадры летят на Запад: Балтфлот укрепят молодыми пилотами
16.04.2019
The National Interest (США): ВМФ России демонстрирует свою мощь в Балтийском море — и вот почему НАТО стоит волноваться
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция