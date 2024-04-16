Корабли Балтфлота на учениях отработали применение средств ПВО при отражении авиаудара

Для дезинформации воздушного противника на экипажах активировали средства радиоэлектронных помех и применили визуальную маскировку

КАЛИНИНГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Более 15 надводных кораблей и катеров Балтийского флота приняли участие в учениях по противовоздушной обороне в пункте базирования в Балтийске Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановой проверки на кораблях Балтийского флота в пункте базирования в Балтийске проведено учение по противовоздушной обороне. В общей сложности в нем было задействовано более 15 надводных кораблей и катеров", - говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи кораблей отработали способы совместного применения сил и средств ПВО корабельных соединений при отражении массированного авиационного удара средств воздушного нападения противника.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения выявили массовый взлет авиации условного противника с аэродромов, расположенных вблизи границ Российской Федерации. После этого привели в готовность средства ПВО кораблей. Для дезинформации воздушного противника на кораблях активировали средства радиоэлектронных помех и применили визуальную маскировку. В роли условного противника выступили бомбардировщики Су-24, а также вертолеты Ми-24 и Ка-27 соединения морской авиации флота.

"При подходе на рубеж ведения огня воздушные цели были "уничтожены" из зенитно-артиллерийских установок, артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей. В ходе учения также были решены задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе флота.