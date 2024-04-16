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В российских комплексах РЭБ задействуют нейросети

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Ласточкин: в российских БПЛА на комплексах РЭБ задействуют нейросети

В российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) на комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) задействуют нейросети для распознавания целей. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России Юрий Ласточкин.

«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы», — сказал начальник.

По его словам, в настоящее время ни одна опытно-конструкторская работа по комплексам РЭБ не начинается без рассмотрения возможности использования в разработке технологий искусственного интеллекта, который позволяет повысить эффективность применения вооружений.

Также Ласточкин в интервью заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволит сделать терминалы Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины, целями в рамках специальной военной операции.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ласточкин Юрий
Проекты
БПЛА
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