Войти
Военное обозрение

Главком армии Ирана: Тегеран будет отвечать на любые акты агрессии «разрушительной, единой» местью

380
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что Тегеран готов без колебаний ответить на любой акт агрессии против страны.

Как сообщает иранская пресса, в послании, посвященном Дню национальной армии, Мусави подчеркнул, что в результате масштабных мер, направленных на усиление военного потенциала Ирана, его армия превратилась в мощную сдерживающую силу.

Мусави добавил, что Иран передает миру свое послание, направленное на то, чтобы все потенциальные противники Тегерана осознали, что иранские вооруженные силы в состоянии дать мощные ответ на любую агрессию против национальных интересов, границ и безопасности страны.

Главком иранской армии также отметил, что ответные удары по Израилю, получившие название "Операция «Правдивое обещание»" и осуществленные в условиях тесного взаимодействия аэрокосмических сил КСИР, армией и ВВС страны, продемонстрировали лишь малую часть военного потенциала Тегерана.

По его словам, Иран обладает стратегическими базами беспилотников и подземными тактическими базами, кроме того Тегеран реализовал сотни масштабных проектов в оборонной сфере, воздушном, морском и космическом секторах, а также в других отраслях науки и техники.

Мусави также выразил уверенность, что противники Ирана, осознавая неотвратимость жесткого ответа, не решатся на новые акты агрессии против Тегерана, подобные израильскому удару по посольству в Дамаске.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.09.2007
Израиль значительно улучшил контроль над экспортом современных оборонных технологий - МО США
23.07.2007
Иран проведет крупные военные учения с демонстрацией первого истребителя собственного производства
23.04.2007
КАК ОБВОРОВЫВАЮТ АМЕРИКУ Попыткам украсть военные технологии США нет конца
12.03.2007
С-300 нацелились на Турцию Турецкие военные потратят 1 млрд долларов на закупку зенитно-ракетных комплексов
12.03.2007
Израиль показал беспилотный самолет дальней авиации
22.02.2007
РОССИЯ - ИНДИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция