Главком армии Ирана: Тегеран будет отвечать на любые акты агрессии «разрушительной, единой» местью

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Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что Тегеран готов без колебаний ответить на любой акт агрессии против страны.

Как сообщает иранская пресса, в послании, посвященном Дню национальной армии, Мусави подчеркнул, что в результате масштабных мер, направленных на усиление военного потенциала Ирана, его армия превратилась в мощную сдерживающую силу.

Мусави добавил, что Иран передает миру свое послание, направленное на то, чтобы все потенциальные противники Тегерана осознали, что иранские вооруженные силы в состоянии дать мощные ответ на любую агрессию против национальных интересов, границ и безопасности страны.

Главком иранской армии также отметил, что ответные удары по Израилю, получившие название "Операция «Правдивое обещание»" и осуществленные в условиях тесного взаимодействия аэрокосмических сил КСИР, армией и ВВС страны, продемонстрировали лишь малую часть военного потенциала Тегерана.

По его словам, Иран обладает стратегическими базами беспилотников и подземными тактическими базами, кроме того Тегеран реализовал сотни масштабных проектов в оборонной сфере, воздушном, морском и космическом секторах, а также в других отраслях науки и техники.

Мусави также выразил уверенность, что противники Ирана, осознавая неотвратимость жесткого ответа, не решатся на новые акты агрессии против Тегерана, подобные израильскому удару по посольству в Дамаске.