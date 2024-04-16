Войти
Военное обозрение

Начались массовые поставки в ВС РФ боевых машин разминирования «Вепрь» с новейшими катковыми минными тралами

478
0
+2

Источник изображения: topwar.ru

БМР-3М «Вепрь»

Вооруженные силы Российской Федерации начали получать боевые машины разминирования БМР-3МА «Вепрь». Об этом сообщает ряд военных Telegram-каналов.

Известно, что последняя модификация боевой машины разминирования «Вепрь» оснащена новейшими катковыми минными тралами ТМТ-С. Такие тралы позволяют тралить как обычные противотанковые мины, так и современные противобортовые и противоднищевые мины. Последние активно используются армиями стран-участниц Североатлантического альянса.

После начала конфликта на Украине западные государства начали поставки таких мин на вооружение украинской армии. Их использование создало определенные проблемы для успешного продвижения российской армии на ряде участков фронта. Из-за этих мин подрывалась наша военная техника, имели место потери личного состава ВС РФ.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению экспертов, появление в большом количестве на фронте новых БМР «Вепрь» позволит нашим войскам демонстрировать более впечатляющие результаты при наступательных операциях. Ведь станет намного проще разминировать минные поля, обустроенные противником, и это позволит нашей военной технике продвигаться более стремительными темпами.

В условиях активных наступательных действий ВС РФ на целом ряде направлений, преодоление минных полей становится одной из ключевых задач, позволяющих ускорить темпы проведения специальной военной операции. Отметим также, что вооруженные силы Украины в свое время столкнулись с нехваткой подобной техники, и это внесло свой вклад в провал контрнаступления противника летом-осенью 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМР-3М Вепрь
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.01.2024
В России оценили роль «Земледелия» в сдерживании наступления ВСУ
20.05.2014
Впервые на выставке КАDЕХ-2014 «Уралвагонзавод» представит полноразмерный макет тяжелой колесной БМП «Атом»
19.05.2014
Самолеты Су-30СМ и МиГ-29М2, бронеавтомобили "КамАЗ" и макет БМП "Атом" представит Россия на оружейной выставке в Казахстане
30.10.2006
"Проблемные вопросы" по проекту самолета Ан-70 будут рассмотрены в декабре.
25.10.2006
ВС России не заинтересованы в закупках самолета Ан-70, заявил Фрадков
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция