Батальонный комплект новых БМП-3 поступил на вооружение ЦВО

Поставка техники позволила полностью перевооружить подразделение одного из мотострелковых соединений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Батальонный комплект новых БМП-3 с противокумулятивными решетками и бронеэкранами поступил на вооружение Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Батальонный комплект новых боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных противокумулятивными решетками и бронеэкранами, поступил на вооружение Центрального военного округа (ЦВО). Поставка техники позволила полностью перевооружить подразделение одного из мотострелковых соединений ЦВО, дислоцированных в Поволжье", - говорится в сообщении.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения живой силы противника, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники и малоскоростных воздушных целей. Боевая машина оснащена 100-мм орудием для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом ПКТ.