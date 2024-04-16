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ТАСС

Батальонный комплект новых БМП-3 поступил на вооружение ЦВО

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БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Пресс-служба Ростеха

Поставка техники позволила полностью перевооружить подразделение одного из мотострелковых соединений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Батальонный комплект новых БМП-3 с противокумулятивными решетками и бронеэкранами поступил на вооружение Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Батальонный комплект новых боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных противокумулятивными решетками и бронеэкранами, поступил на вооружение Центрального военного округа (ЦВО). Поставка техники позволила полностью перевооружить подразделение одного из мотострелковых соединений ЦВО, дислоцированных в Поволжье", - говорится в сообщении.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения живой силы противника, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники и малоскоростных воздушных целей. Боевая машина оснащена 100-мм орудием для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом ПКТ. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
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