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Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

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Кадр: Гроші / YouTube
Кадр: Гроші / YouTube.

Полковник Матвийчук назвал дрон «Баба Яга» интересным для изучения

Украинские дроны «Баба Яга», как и любое оружие противника, очень интересны и ценны для изучения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он, в частности, обратил внимание на хорошую оптику и навигацию беспилотника.

«"Баба Яга" — это сельскохозяйственный дрон. Он должен летать над посевами, устанавливать всхожесть, желтизну и так далее. У него также есть подвеска, он может поднимать до 10 килограмм. Всякие опрыскиватели, например. То есть это именно хозяйственный дрон, но его переделали под военный», — объяснил Матвийчук.

Он рассказал, что теперь дрон может нести мины. Также он способен достаточно долго находиться в воздухе и подниматься на высоту до пяти тысяч метров.

«Это мощный дрон. Полагаю, его изучение может позволить лучше с ним бороться, разобраться в его навигации, в том, как он фотографирует. Оптика у него хорошая. Ну и, конечно, он интересен для изучения как всякое оружие противника», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что во время обысков в московском офисе на Партизанской улице сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба Яга», который используют украинские военные. Мужчина, у которого он был изъят, объяснил, что хотел изучить беспилотник.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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