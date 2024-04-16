В Таджикистане начались совместные двухсторонние учения ВС РФ и Таджикистана

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

Воинские контингенты стран отрабатывают организацию применения ВС по уничтожению террористических бандформирований и управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Совместные двухсторонние учения вооруженных сил России и Таджикистана стартовали 15 апреля. В Минобороны РФ сообщили, что воинские контингенты стран отрабатывают организацию применения ВС по уничтожению террористических бандформирований и управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы.

"Церемония открытия учения состоялась на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана. Совместное двухстороннее учение проходит с 15 по 18 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения вооруженных сил для уничтожения террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности, а также управление подразделениями в ходе прикрытия госграницы и уничтожения прорвавшихся незаконных вооруженных формирований.

В Минобороны РФ уточнили, что основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТВ5-1.

Также в учениях будут задействованы специалисты радиационной, химической и биологической защиты, операторы беспилотных летательных аппаратов и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, добавили в российском военном ведомстве.