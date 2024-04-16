ВВС США скоро получат модернизированные истребители F-15E с новой системой РЭБ

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США получат модернизированные истребители F-15E Eagle, которые производятся компанией Boeing, с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Первый такой усовершенствованный самолет поступит на вооружение уже этим летом.

Об этом сообщает американский журнал Defense News со ссылкой на представителя ВВС США майора Дж. Алли Стормер.

Она рассказала, что в рамках работ по модернизации, которые ведутся на предприятии в Сан-Антонио (штат Техас), восемь истребителей оснащают системами активно-пассивного предупреждения и обеспечения живучести (EPAWSS), выпускаемых компанией BAE Systems.

Источник изображения: topwar.ru

Новое оборудование станет частью стандартной комплектации самолетов F-15EX Eagle II, а также установлено на некоторые F-15E. С его помощи истребители смогут отслеживать угрозы, глушить и обманывать их в условиях боевых действий высокой интенсивности, обеспечивать радиолокационное предупреждение, геолокацию, ситуационную осведомленность, а также расширить возможности самообороны с помощью датчиков и других электронных средств.

Источник изображения: topwar.ru

В Военно-воздушных силах США считают, что такая модернизация существенно повысит готовность истребительной авиации к боевым действиям против такого сильного противника как Китай. Они позволят противостоять самым современным средствам противовоздушной обороны.

Ранее в этом месяце появилось сообщение об окончании испытаний данной системы радиоэлектронной борьбы для самолетов F-15.