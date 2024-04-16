Береговая охрана Японии заказала дополнительные вертолеты H-225

ЦАМТО, 15 апреля. Компания Airbus Helicopters объявила о подписании с командованием Береговой охраны Японии контракта на поставку трех дополнительных вертолетов H-225 (ранее носил обозначение EC-225).

После выполнения данного контракта флот H-225 Береговой охраны Японии увеличится до 18 ед. За последнее время в рамках ранее заключенных контрактов Airbus Helicopters поставила Береговой охране Японии три вертолета H-225 в декабре 2023 года и один в феврале 2024 года. Вертолеты предназначены для обеспечения безопасности, контроля территориальных вод Японии, а также оказания помощи терпящим бедствие и пострадавшим в стихийных бедствиях.

Airbus Helicopters также продолжает выполнять работы по техническому обслуживанию и поддержке вертолетов в рамках схемы "HCare Smart Parts By the hour", предполагающей ремонт и поставку запчастей, исходя из налета.

Как сообщал ЦАМТО, первую пару вертолетов EC-225 Береговая охрана Японии получила в начале 2008 года. В августе 2011 года Береговая охрана страны, компания Eurocopter и подразделение Eurocopter Japan подписали трехсторонний контракт на поставку трех новых EC-225, которые были получены к марту 2015 года. Впоследствии регулярно заключились новые контракты. Последний был подписан в марте 2021 года.

Вертолет H-225, максимальный взлетный вес которого составляет 11 т, оборудован двумя двигателями Makila 2A1 максимальной мощностью 1776 кВт, пятилопастным несущим винтом, четырехосевым автопилотом, позволяющим маневрировать в режиме висения, и интегрированной системой отображения и управления. Поставляемые машины оборудуются поисковым прожектором, метеорадиолокатором, лебедкой и усовершенствованным БРЭО. В поисково-спасательной версии H-225 может, помимо двух членов экипажа и четырех членов спасательной группы, взять на борт до 19 человек или трех лежачих пострадавших. Максимальная дальность полета – 1135 км, масса полезной нагрузки – 5457 кг, продолжительность полета – 5 ч 38 мин. Максимальная скорость машины – 324 км/ч.

В настоящее время в Японии гражданскими, государственными операторами и Министерством обороны для выполнения различных функций эксплуатируются 24 вертолета H-225.