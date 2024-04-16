Борисов: создание перспективного пилотируемого корабля находится на завершающей стадии

Макеты корабля «Федерация» и двигателя РД-171 на выставке «Россия, устремленная в будущее».

Гендиректор Роскосмоса отметил, что первый полет нового корабля намечен на 2028 год

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Перспективный пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП, ранее в разное время назывался "Федерация" и "Орел") находится на завершающей стадии строительства, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Он находится сегодня на завершающей стадии строительства", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

Он напомнил, что первый полет нового корабля намечен на 2028 год.

По словам гендиректора госкорпорации, изначально корабль был рассчитан на лунную программу. Однако ее отложили на более поздний срок, а для корабля оставили другую задачу - доставлять экипажи на Российскую орбитальную станцию, строительство которой начнется в 2027 году.

Для этого существующий проект корабля слишком большой, поэтому сейчас идет его адаптация под орбитальные полеты вокруг Земли. Выводить корабль на орбиту будет ракета тяжелого класса "Ангара-А5М" с космодрома Восточный.