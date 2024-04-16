В ФРГ заявили, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на поддержку Киева

Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман отметила, что поддержка Украине остается в силе

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что обострение конфликта на Ближнем Востоке не скажется на поддержке Киева. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет, я бы сказала, что здесь нет заметных последствий. Наша поддержка Украины остается в силе", - сказала она. "Как раз на выходных мы это еще раз подчеркнули посредством решения об очередной поставке системы Patriot и будем продолжать эти усилия", - добавила Хофман.

13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера. До сих пор киевские власти получили от Германии две системы Patriot. Власти Украины регулярно сообщают о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет к ним, и призывают Запад передать их Киеву. В начале апреля британский журнал The Economist сообщал со ссылкой на свои источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось.