Войти
ТАСС

Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз

537
1
0
РН «Амур-СПГ»
РН «Амур-СПГ».
Источник изображения: Wikimedia Commons

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска используется не более 10 раз

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Перспективная российская многоразовая ракета "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а, может быть, и более - 100 раз. А это как раз стоимость выведения", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Как рассказал в интервью ТАСС гендиректор генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Николай Нестечук, техпроектирование стартового комплекса "Амура-СПГ" планируется закончить в ноябре - он может расположиться рядом с пусковой площадкой "Ангары". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Falcon РН
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
11.03.2019
Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
01.08.2017
Вверх-вниз
20.03.2017
Разбор полетов
27.12.2016
Первые с конца
15.09.2015
Однопланетные виды не выживают
1 комментарий
№1
16.04.2024 12:10
Цитата
"Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а, может быть, и более - 100 раз.
19 раз – нынешний рекорд кратности использования одного ускорителя Falcon 9.
До 10 раз, может быть применён без обслуживания, до 100 раз, с обслуживанием. Давешная уже инфа.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция