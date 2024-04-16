Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска используется не более 10 раз

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Перспективная российская многоразовая ракета "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а, может быть, и более - 100 раз. А это как раз стоимость выведения", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Как рассказал в интервью ТАСС гендиректор генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Николай Нестечук, техпроектирование стартового комплекса "Амура-СПГ" планируется закончить в ноябре - он может расположиться рядом с пусковой площадкой "Ангары".