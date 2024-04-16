Войти
ТАСС

В Роскосмосе заявили, что сделают все возможное для сохранения взаимодействия с NASA

358
0
0
Астронавт NASA Лорел О’Хара, космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко
Астронавт NASA Лорел О’Хара, космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что взаимодействие обогащает мировую космонавтику

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Роскосмос будет делать все возможное, чтобы сохранить взаимодействие с коллегами из NASA, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Очень обидно, что такое достижение, на которое мы пошли, начиная со времен разрядки, с полета "Союза" и "Аполлона" в 1975 году, сегодня практически обнуляется", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

"Нам очень, поверьте, обеим сторонам, я же встречаюсь с коллегами из NASA, и нам очень жаль терять это взаимодействие. Мы будем, конечно, делать все возможное, чтобы как можно дольше сохранить это взаимодействие, потому что оно обогащает мировую космонавтику", - добавил он.

Первый модуль МКС (российский функционально-грузовой блок "Заря") был запущен на орбиту в 1998 году. Через два года на станции заработала первая долговременная миссия, и с тех пор она никогда не оставалась необитаемой.

В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Все остальные страны - участницы проекта в качестве крайнего срока определили 2030 год. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Похожие новости
25.05.2020
Советское наследие Америки
12.10.2018
Рогозин: Госкомиссия выяснит причину аварии "Союза". Обойдёмся без батутов?
12.10.2018
Отвечающий за космическую отрасль вице-премьер примет участие в совещании у Путина
14.09.2018
В США предрекли проблемы с Россией из-за обвинений в продырявливании "Союза"
13.09.2018
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании "Союза"
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
04.07.2018
Полетали и хватит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция