В Роскосмосе заявили, что сделают все возможное для сохранения взаимодействия с NASA

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что взаимодействие обогащает мировую космонавтику

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Роскосмос будет делать все возможное, чтобы сохранить взаимодействие с коллегами из NASA, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Очень обидно, что такое достижение, на которое мы пошли, начиная со времен разрядки, с полета "Союза" и "Аполлона" в 1975 году, сегодня практически обнуляется", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге.

"Нам очень, поверьте, обеим сторонам, я же встречаюсь с коллегами из NASA, и нам очень жаль терять это взаимодействие. Мы будем, конечно, делать все возможное, чтобы как можно дольше сохранить это взаимодействие, потому что оно обогащает мировую космонавтику", - добавил он.

Первый модуль МКС (российский функционально-грузовой блок "Заря") был запущен на орбиту в 1998 году. Через два года на станции заработала первая долговременная миссия, и с тех пор она никогда не оставалась необитаемой.

В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Все остальные страны - участницы проекта в качестве крайнего срока определили 2030 год.