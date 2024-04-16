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ТАСС

Вкладом РФ в совместный с КНР лунный проект может стать создание ядерной энергоустановки

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Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам
Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам.
Источник изображения: CNSA

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, источник ядерной энергии на Луне должен быть компактным, надежным, долгосрочным

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в совместный с Китаем проект по отправке и установке на поверхности Луны ядерной энергоустановки, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Еще более важно создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьезных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Он пояснил, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток. Обеспечить работу электрических приборов такое продолжительное время в тени только за счет зарядки солнечными батареями днем нельзя.

Ранее Борисов говорил, что Роскосмос совместно с китайскими коллегами рассматривает отправку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах. 

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Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
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