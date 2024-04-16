Вкладом РФ в совместный с КНР лунный проект может стать создание ядерной энергоустановки

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам.

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, источник ядерной энергии на Луне должен быть компактным, надежным, долгосрочным

КАЛУГА, 15 апреля. /ТАСС/. Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в совместный с Китаем проект по отправке и установке на поверхности Луны ядерной энергоустановки, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Еще более важно создать компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьезных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Он пояснил, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток. Обеспечить работу электрических приборов такое продолжительное время в тени только за счет зарядки солнечными батареями днем нельзя.

Ранее Борисов говорил, что Роскосмос совместно с китайскими коллегами рассматривает отправку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.