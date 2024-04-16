WP: Зеленского разозлила просьба США не атаковать энергоинфраструктуру РФ

По данным газеты, президент Украины проигнорировал эту рекомендацию вице-президента США Камалы Харрис, поскольку не знал, "отражает ли она общую позицию" администрации президента США Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их данным, во время февральской встречи с Зеленским вице-президент США Камала Харрис попросила Киев воздержаться от атак на российские НПЗ. По словам чиновников, эта просьба вызвала гнев украинского лидера и его главных помощников. При этом, пишет WP, Зеленский проигнорировал эту рекомендацию со стороны США, поскольку не знал, "отражает ли она общую позицию" администрации президента США Джо Байдена.

По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет "сомнительную ценность". Данные бомбардировки, считают американские военные эксперты, не снижают боевые возможности армии РФ и приводят к массированной российской контратаке, ущерб от которой превосходит наносимый Украиной вред. Кроме того, подобная тактика приведет к повышению мировых цен на энергоносители, указывает WP.

14 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве готовы рассмотреть возможность прекращения ударов по НПЗ при условии получения нескольких батарей ПВО Patriot от западных союзников.

Ранее газета Financial Times также сообщала, что вашингтонская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, опасаясь в том числе ударов возмездия РФ и возможного роста цен на топливо на мировых рынках. Как заявил в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.