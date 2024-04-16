Войти
Военное обозрение

Расширение антироссийских санкций со стороны США и Великобритании привело к росту мировых цен на цветные металлы

391
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Запад продолжает проводить свою деструктивную санкционную политику, то и дело создавая проблемы для глобальной экономики. Так, согласно сообщению от Bloomberg, цены на алюминий и никель на сырьевых биржах подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно после расширения антироссийских санкций со стороны США и Великобритании 12 апреля.

Как пишет издание, новые ограничения как раз коснулись импорта российских цветных металлов. При этом эксперты подчеркивают, что на долю РФ сегодня приходится более 6 процентов мировых поставок никеля, 5% алюминия, а также 4% меди.

В итоге вышеупомянутое расширение вызвало неопределенность на мировых сырьевых рынках и, как результат, рост цен, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию от торговой площадки LME.

К слову, о последней. В материале говорится, что более 91% запасов первичного алюминия на складах LME занимала именно российская продукция. В свою очередь, цветными металлами из РФ пополняла свои склады и Чикагская товарная биржа.

Впрочем, и это еще не все. Чтобы понять абсурдность ситуации, стоит обратить внимание на мировых лидеров по производству алюминия. По данным на конец 2023 года это были КНР, Индия и РФ. Причем Китай лидирует с кратным отрывом.

В то же время США являются крупнейшим импортером вышеупомянутого металла в мире. На их долю приходится более 12% от мирового импорта. Выходит, что, вводя санкции против России, Штаты усиливают позицию своего стратегического конкурента в лице КНР. Более того, будучи крупнейшим импортером алюминия, Вашингтон недавними ограничениями, которые уже привели к резкому росту цен, нанес дополнительный урон и без того «хромающей» американской экономике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Похожие новости
04.12.2006
Несовпадение калибров. Экспортеры вооружений не желают установления единых правил торговли
24.11.2006
КТО НАБИВАЕТ ПАТРОНАМИ ЗАКРЫТЫЕ МАГАЗИНЫ
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
06.11.2006
Холодная война переместилась на глобальный рынок вооружений
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
02.10.2006
Рассказы генерального конструктора Часть 2
02.10.2006
Экраноплан - летящий над волной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция