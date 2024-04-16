Главнокомандующий ВСУ заявил, что ситуация на линии фронта "значительно ухудшилась" (Financial Times, Великобритания)

Для Украины ситуация на поле боя ухудшилась, пишет FT со ссылкой на заявление главкома ВСУ Сырского. Сухая и теплая погода способствует наступлению российских сил, подчеркнул военный. Однако читателей издания такой "глубокий" анализ происходящего на поле боя не устроил.

Кристофер Миллер

Гай Шазан (Guy Chazan)

Главнокомандующий ВСУ предупредил, что его армия уступает противнику по численности и вооружению и прилагает все усилия, чтобы остановить многостороннее и постоянно усиливающееся наступление. При этом Киев умоляет западных партнеров усилить противовоздушную оборону, а ключевой пакет военной помощи по-прежнему застопорился в Конгрессе США.

“Ситуация на восточном фронте за последние дни значительно ухудшилась”, — написал у себя в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе субботнего визита в Донецкую область.

“Значительную активизацию наступательных действий противника” вдоль всей тысячекилометровой линии фронта на юго-востоке он назвал прямым следствием того, что президент России Владимир Путин осмелел после недавнего переизбрания.

Украинские и западные должностные лица сообщили Financial Times, что Россия может готовиться к масштабному наступлению поздней весной или летом в надежде захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Кремль уже частично оккупировал их после незаконной аннексии в сентябре 2022 года (не оккупировал и аннексировал, а – освободил и признал результаты референдумов жителей о вхождении в состав России. Но такое журналистам FT написать не позволят. – Прим. ИноСМИ).

Чиновники в Киеве также обеспокоены тем, что Москва может планировать наступление на Харьков, второй по величине город Украины на северо-востоке страны. В преддверии грядущей атаки русские мобилизуют сотни тысяч солдат и обстреливают город ракетами.

На этой неделе, после массированных российских ракетных ударов и налетов беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре, президент Владимир Зеленский предупредил об истощении возможностей противовоздушной обороны.

Украинские чиновники попросили западных партнеров предоставить им больше систем ПВО “Пэтриот” и SAMP/T с соответствующими боеприпасами, но получили отказ.

“Противник активно атакует наши позиции на Лиманском и Бахмутском (Артемовском) направлениях штурмовыми группами и при поддержке бронетехники, — заявил Сырский о стратегически важных районах востока Украины. — На Покровском направлении он пытается прорвать нашу оборону десятками танков и БМП”.

Сырский заявил, что продвижению России способствовала “теплая и сухая погода, сделавшая открытую местность доступной для танков”,

Основные усилия России сосредоточены вокруг шахтерского городка Часов Яр, расположенного на вершине холма всего в 15 км к западу от Артемовска, разрушенного и занятого российскими солдатами и наемниками из ЧВК “Вагнер” почти год назад после упорных 11-месячных боев.

На роликах, опубликованных в Telegram российскими военными блогерами, видно, как планирующие бомбы и тяжелая артиллерия сыплются на украинские позиции и уничтожают жилые дома.

“По всей видимости, предстоит важная битва. Часов Яр расположен на удобной для обороны возвышенности, — сказал старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли. — Если Россия возьмет город, она потенциально сможет ускорить продвижение вглубь Донецкой области в преддверии ожидаемого летнего наступления”.

Командир батальона беспилотников “Ахиллес” Юрий Федоренко рассказал Financial Times на прошлой неделе, что украинские войска уступают противнику по артиллерии минимум 1 к 5, но у них нет иного выбора, кроме как сражаться дальше.

В интервью под Часовым Яром он признал, что потеря города даст российским войскам огневой контроль над близлежащими стратегическими городами Константиновкой, Дружковкой и Краматорском и обеспечит им плацдарм, с которого они смогут развернуть дальнейшие атаки.

Близкая к министерству обороны Украины аналитическая группа Deep State, которая следит за полем боя, сообщила в субботу, что российские войска вышли к каналу Северский Донец — Донбасс, разделяющего восточный и западный районы Часова Яра, но еще не пересекли его.

В группе предположили, что за город предстоит ожесточенная битва, предвидя, что ближайшие недели принесут “немало неприятных и тяжелых новостей”.

“Противник стягивает резервы для битвы за Часов Яр”, — заключили в Deep State.

Ли считает решающим для украинских сил “немедленное увеличение поставок боеприпасов”.

Сырский заверил, что принимает “все необходимые меры”, чтобы “стабилизировать ситуацию, повысить эффективность действий наших войск и нанести максимальные потери подразделениям противника”.

“Кроме этого, враг несмотря на свои значительные потери, наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, в результате чего периодически добивается тактического успеха”, — добавил Сырский.

Он сообщил, что приказал усилить “наиболее проблемные участков обороны средствами РЭБ и ПВО.

“Также пополнены запасы беспилотников всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств”, — добавил Сырский.

Единственный способ победить более крупную и мощную армию России и создать условия, чтобы перехватить стратегическую инициативу на поле боя — это добиться технического превосходства с помощью “высокотехнологичного оружия”, сказал Сырский. При этом, по его мнению, поставки должны исходить от западных партнеров.

И даже в этом случае, признал он, Украина все равно столкнется с проблемами мобилизации достаточного количества войск и адекватной подготовки.

“Вторая серьезная проблема — повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения”, — сказал Сырский.

Согласно субботнему заявлению министерства обороны Германии, Берлин предоставит Украине еще одну систему ПВО “Пэтриот”. Она поступит из запасов Бундесвера и будет передан Киеву незамедлительно.

На данный момент Германия предоставила Украине две системы “Пэтриот”.

“Российский террор против украинских городов и инфраструктуры приводит к неизмеримым страданиям”, — заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

По его словам, это не только ставит под угрозу гражданское энергоснабжение, но и уничтожает промышленные предприятия, от которых зависит боеготовность ВСУ. “Мы поддерживаем Украину настолько, насколько позволяет наша собственная оперативная готовность”, — подчеркнул Писториус.

Ему вторила министр иностранных дел Анналена Бербок. Она заявила, что Владимир Путин хочет уничтожить Украину. “Каждый день его ракеты и беспилотники уничтожают то, что необходимо людям для жизни”, — заключила она.

Статья написана при участии Макса Седдона из Риги

Комментарии читателей:

Pencil Pusher

Так, лавочка закрывается.

Popeye Dylan

Я, что, единственный, кто видит жуткую историческую иронию в комментариях министра обороны и главы немецкого МИДа о “неизмеримых страданиях” на Украине и о том, что Россия якобы намерена ее “уничтожить?”. Они небось экстраполируют вину собственных бабушек и дедушек.

Starsright

Глазам своим не верю. Неужели украинский генерал по сути сказал: “На улице потеплело, поэтому Россия планирует наступление”. Интересно, какие у них еще оправдания, чтобы выкачать из Запада новые миллиарды?

With compliments

Единственный способ, как Украина может выиграть, — это если Запад развяжет третью мировую от ее имени.

Но этому не бывать.

Более того, Запад не в силах предоставить достаточно оружия и обеспечить должную подготовку для его эффективного использования.

Пример: чтобы летать на F-16 и их обслуживать, нужны годы.

Украинская линия фронта трещит по швам, и большой процент оставшегося населения не желает воевать.

Договоритесь уже о прекращении огня, иначе будет слишком поздно.

Antond

Украина окончательно сдаст Донецк, Луганск и Крым. И останется нейтральной. Возможно, получит членство в ЕС. Главное — мир и шанс на процветание вместо новых войн, смертей и разрушений. Давно пора начать мыслить прагматически.

Democrat

Афганистан: “Мы завоевали сердца и умы афганского народа, особенно афганских женщин и девочек. Они обожают нас, и мы триумфально строим новую страну. И тут же: “Черт побери, это полный разгром, надо поскорее уносить отсюда ноги. Извините, мест в самолетах для наших афганских друзей (читай: коллаборационистов) не найдется, так что выметайтесь поскорее и счастливо оставаться!”

Украина: “Ура, мы побеждаем! Русские проигрывают и мрут тысячами, словно пушечное мясо. Еще один рывок, и победа будет за нами”. И тут же: “Сейчас ситуация отчаянная, срочно нужно больше оружия, иначе все потеряно”.

Газа: “Израиль имеет право на самозащиту. Не подумайте, речь не идет ни о мести, ни о геноциде, ни об окончательном решении палестинского вопроса, ни о циничном захвате земель... Главное — нейтрализовать ХАМАС”. И тут же: “Из-за осады голодают невинные люди, так продолжаться не может”.

Кто-нибудь заметил закономерность? Во всех этих конфликтах нам лгали... СМИ вешали нам лапшу с самого начала. Верное средство для общественного согласия.

California reader

До последнего украинца, как велел сенатор Линдси Грэм!

FinnBoyLondon

Ха, а предыдущего чувака они уволили за то, что он всего лишь назвал ситуацию “патовой”. Сейчас об этом остается только мечтать!

Tom cares for Britain

Когда пала Берлинская стена, Россия выпустила Восточную Европы из-под своего контроля и вывела солдат и оружие. Мирно.

Это был исторический шанс построить прочный мир и массовое экономическое процветание в Европе и Азии.

В 1998 году сам Байден заявил, что если НАТО достигнет границ России, начнется война. И вот пожалуйста.

Настоящее — сумма действий прошлого.