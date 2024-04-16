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ЦАМТО

GA-ASI модернизирует БЛА MQ-9A "Рипер" ВВС Нидерландов

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Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов
Торжественная выкатка первого MQ-9A Reaper для ВВС Нидерландов.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 15 апреля. Минобороны США 11 апреля объявило о подписании командованием ВВС США с General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) контракта на проведение модернизации четырех БЛА MQ-9A и двух наземных станций управления ВС Нидерландов.

Стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" составляет 173,57 млн. долл. Соглашение также включает поставку вспомогательного оборудования, запасных частей и комплектов модернизации. Работы будут выполняться на предприятии в Поуэй (шт.Калифорния) и, как ожидается, будут завершены к 15 января 2029 года.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА MQ-9 "Рипер" Блок.5, 4 мобильных наземных станций управления Блок.30, другого связанного оборудования и услуг стоимостью до 339 млн. долл.

Поставки БЛА ВС Нидерландов были выполнены в 2022 году. Все MQ-9A "Рипер" входят в состав 306-й эскадрильи ВВС Нидерландов, размещенной на авиабазе "Леуварден" (Нидерланды).

В начале 2023 года власти Нидерландов приняли решение удвоить количество состоящих на вооружении MQ-9A, а также вооружить и модернизировать ранее поставленные БЛА.

В июне 2023 года, Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Нидерландов в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 новых БЛА MQ-9B Блок.5, до 3 мобильных наземных систем управления, другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг на сумму до 611 млн. долл.

В марте 2024 года GA-ASI подтвердила, что в сотрудничестве с командованием ВВС Нидерландов модернизирует первые 4 БЛА MQ-9A, включая их оснащение морскими РЛС, ретрансляторами связи для усиления взаимодействия всех видов ВС Нидерландов, топливными баками увеличенной емкости, системами радиоэлектронного обеспечения (ESM) и вооружением. Модернизация будет проходить поэтапно в течение следующих трех лет.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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