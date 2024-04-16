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ТАСС

"Укргидроэнерго" выделили $2,5 млн на средства РЭБ для защиты критической инфраструктуры

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Пожарные на Украине. Архивное фото
Пожарные на Украине. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper

В марте компания оценивала ущерб от разрушений в €3 млрд

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил выделение энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" 100 млн гривен (около $2,5 млн) на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Согласиться с предложением частного акционерного общества "Укргидроэнерго" о предоставлении им благотворительной помощи в сумме 100 млн гривен с целью финансирования средств радиоэлектронной борьбы для противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры", - говорится в документе.

"Укргидроэнерго" - крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, включена в перечень 15 крупнейших предприятий государственного сектора экономики. В состав компании входят несколько ГЭС и ГАЭС на реках Днепр и Днестр. Еще в марте компания оценивала ущерб от разрушений более чем в €3 млрд. 

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Страны
Украина
Продукция
Днепр
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