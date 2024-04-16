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Военное обозрение

Заместитель президента Ирана: Эра стратегического терпения закончилась

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Источник изображения: topwar.ru

Ответные удары Ирана по военным объектам в Израиле означают конец эпохи "стратегического терпения". Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

В своем сообщении, опубликованном в одной из западных соцсетей, Джамшиди подчеркнул, что ракетно-дроновый удар иранского Корпуса стражей иранской революции по Израилю был ответом на атаку ЦАХАЛ на консульский отдел иранского посольства в Сирии, приведшую к гибели высокопоставленных иранских военных.

Ответные удары, получившие название операция "Правдивое обещание", несмотря на противодействие израильской ПВО и авиации союзников Тель-Авива, нанесли некоторый ущерб израильским военным базам, масштабы которого пока не уточняются.

По мнению заместителя президента Ирана, проведение Тегераном подобной операции прежде всего означает, что эра стратегического терпения закончилась и израильская стратегия "войны между войнами" потерпела поражение. Чиновник также предупредил Израиль о неизбежном "прямом и карательном ответе" Ирана, если Тель-Авив продолжит атаковать иранский персонал и объекты.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объекту израильской разведки и авиабазе Неватим, откуда вылетел самолет F-35, чтобы нанести удар по дипломатическим помещениям Ирана в Дамаске. Тегеран при этом утверждает, что удары достигли заявленных целей, поскольку продемонстрировали неспособность израильской системы ПВО "Железный купол" должным образом противодействовать иранскими ракетам и беспилотникам.

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