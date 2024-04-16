Минобороны Индии планирует закупить дополнительно 97 истребителей LCA "Теджас" Mk-1A

ЦАМТО, 15 апреля. Минобороны Индии передало Hindustan Aeronautics Limited (HAL) тендерную документацию, предусматривающую приобретение 97 дополнительных легких боевых самолетов (LCA) "Теджас" Mk-1A на сумму 670 млрд. рупий (около 8 млрд. долл.).

По словам источника Janes.com, выпущенный в марте 2024 года индийским правительством документ представляет собой "запрос на ценовые параметры" (RFQ – request for quotation). Он будет оценен HAL в течение трех месяцев, оговоренных в документе. После оценки стоимость предлагаемого приобретения может измениться, после чего начнутся переговоры. Предполагаемый контракт станет крупнейшим в истории Индии, заключенным с национальной оборонной компанией.

Как напоминает Scramble Magazine, командующий ВВС Индии Вивек Рам Чаудхари 16 сентября 2023 года заявил, что ВВС приняли решение закупить дополнительно около 100 истребителей LCA "Теджас" Mk-1A, а 30 ноября 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020).

Ожидается, что принятие на вооружение легких боевых самолетов "Теджас" Mk-1A повысит боевые возможности ВВС Индии, истребительный парк которых сокращается. Новые LCA "Теджас" Mk-1A с 2025 года должны заменить устаревший парк истребителей МиГ-21, а также уже выведенные из эксплуатации МиГ-23/МиГ-27 (МиГ-23МФ – в марте 2007 года, МиГ-23БН – в марте 2009 года и МиГ-27 – в декабре 2017 года).

В случае реализации заказа на закупку дополнительно 97 истребителей "Теджас", в составе ВВС Индии будет 220 самолетов этого типа версий Mk-1 (40 ед.) и Mk-1А (180 ед.).

Как уже сообщал ЦАМТО, в ходе выставки Aero India 2021 в Бангалоре 3 февраля 2021 года Минобороны Индии заключило с Hindustan Aeronautics Limited контракт на поставку ВВС Индии 83 легких боевых самолетов LCA "Теджас", предусматривающий закупку 73 одноместных и 10 двухместных учебно-тренировочных самолетов LCA "Теджас" Mk-1A.

По заявлению Министерства обороны Индии, стоимость контракта составила около 480 млрд. индийских рупий. Покупка самолетов стоимостью 456,96 млрд. индийских рупий (6,27 млрд. долл.), а также проектирования и развития необходимой инфраструктуры стоимостью 12 млрд. рупий (164,3 млн. долл.) были одобрены 13 января 2021 года на заседании Комитета правительства Индии по безопасности.

Как было заявлено, это первая закупка МО Индии боевых самолетов в категории "Покупай спроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (Indian-IDDM) с национальным содержанием на уровне 50%. Ожидается, что к концу программы доля компонентов национального производства достигнет 65%. Планируется, что около 250 из 344 бортовых систем самолета в итоге будут национального производства.

Поставка всех 83 самолетов будет завершена в течение 8 лет. HAL поставит первые три самолета в течение трех лет, а в течение последующих 5 лет темпы производства составят 16 самолетов в год. Министр обороны Раджнатх Сингх 2 февраля 2021 года открыл второе сборочное предприятие истребителей "Теджас" компании HAL в Насике, что позволит производить до 24 самолетов в год.

По заявлению министерства, легкий боевой самолет Mk-1A будет представлять собой современный истребитель поколения 4+, спроектированный, разработанный и произведенный ОПК Индии. Самолет будет оснащен РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, ракетами, поражающими цели за пределами прямой видимости (BVR), комплектом средств радиоэлектронного противодействия, системой дозаправки в воздухе.

"Теджас" Mk-1A будет оснащаться турбовентиляторным двигателем General Electric F404-GE- IN20 с тягой 80-85 кН. При весе 6500 кг вариант Mk-1A будет примерно на 1000 кг легче, чем Mk-1, а его внутренние системы будут модифицированы для облегчения обслуживания.

Справочно:

Проект создания самолета LCA начался с целью замены истребителей МиГ- 21 в 1983 году. Работы велись Агентством авиационных разработок (ADA), компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций. По различным причинам программа существенно отстала от первоначально установленного графика. Первый полет опытный образец совершил 4 января 2001 года. Первый сверхзвуковой полет состоялся в августе 2003 года.

Первый контракт на поставку 20 самолетов Mk-1 в конфигурации начальной готовности к боевому применению (IOC) был подписан с HAL в марте 2006 года. Еще 20 самолетов в конфигурации окончательной готовности к боевому применению (FOC) были заказаны в декабре 2010 года.

Самолет Mk-1 достиг состояния "начальной готовности к боевому применению-1" (IOC-I) 10 января 2011 года. Первый легкий истребитель "Теджас" Mk-1 в конфигурации полной готовности к боевому применению ВВС Индии получили только в мае 2020 года.

На момент одобрения Министерством обороны Индии закупки 83 самолетов LCA в усовершенствованном варианте, версия LCA Mk-1A все еще находилась в стадии разработки. Ожидалось, что летные испытаний самолета будут завершены к 2022 году, после чего начнется его производство. Серийный "Теджас" LCA Mk-1A (с.н. LA5033) совершил первый полет с аэродрома HAL в Бангалоре 28 марта 2024 года.