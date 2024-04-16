Войти
ТАСС

Источник: ракету-носитель "Старт-1М" создают на базе МБР "Тополь-М"

452
0
0
Проверочный запуск межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования комплекса "Тополь-М" на космодроме Плесецк, 2014 год
Проверочный запуск межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования комплекса "Тополь-М" на космодроме Плесецк, 2014 год.
Источник изображения: © ТАСС

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса "Старт-1М" создается в Московском институте теплотехники (МИТ) на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета-носитель "Старт-1М" разрабатывается в МИТ на базе МБР "Тополь-М". РН, как и МБР, предполагается запускать с мобильной пусковой установки", - сказал он.

По словам собеседника агентства, РН "Старт-1М" разрабатывается без радикальных изменений в конструкции. Однако она будет стартовать по другой траектории, отличной от траекторий РН "Старт-1", разрабатывавшейся на базе МБР "Тополь", и в нее будут внесены определенные доработки. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
МИТ
Похожие новости
25.04.2007
Подготовка к испытаниям "Булавы" идет в штатном режиме - Балуевский
27.12.2006
Третий подряд пуск новейшей морской ядерной ракеты "Булава" закончился неудачей
18.12.2006
Ну очень умная ракета
27.10.2006
При запуске ракеты "Булава" с атомной подлодки ВМФ РФ произошел сбой
02.10.2006
Противоракетная оборона – день сегодняшний и завтрашний
11.09.2006
ПЛАРБ проектов 955 и 955А станут боевым ядром морских стратегических ядерных сил России
19.04.2007
Юрий Долгорукий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция