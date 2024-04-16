Источник: ракету-носитель "Старт-1М" создают на базе МБР "Тополь-М"

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса "Старт-1М" создается в Московском институте теплотехники (МИТ) на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета-носитель "Старт-1М" разрабатывается в МИТ на базе МБР "Тополь-М". РН, как и МБР, предполагается запускать с мобильной пусковой установки", - сказал он.

По словам собеседника агентства, РН "Старт-1М" разрабатывается без радикальных изменений в конструкции. Однако она будет стартовать по другой траектории, отличной от траекторий РН "Старт-1", разрабатывавшейся на базе МБР "Тополь", и в нее будут внесены определенные доработки. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.