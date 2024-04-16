Западу это не понравится: Россия ответит на поставки любого оружия Украине (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: Россия способна ответить на поставки любого западного оружия на Украину

США считают, что именно они контролируют эскалацию конфликта на Украине, пишет GN. Однако Москва симметрично отвечала на поставки все нового западного оружия Западу. Отправка еще более современной техники ВСУ создаст реальную почву для ядерного конфликта, говорится в статье.

Зоран Метер

Кто контролирует эскалацию украинского конфликта: США или Россия?

Запад постоянно повышает уровень качества оружия, которое отправляет Украине после начала российской спецоперации. Я напомню, что все началось с бронежилетов, касок и спальных мешков, а продолжилось переносными зенитно-ракетными комплексами "Стингер" и "Джавелин", и, наконец, Украина получила танки, гаубицы, комплексы "Хаймарс" и крылатые ракеты "Сторм шэдоу" и SCALP. Так же и Россия расширяет спектр мощного оружия, применяемого ею на украинском фронте.

Против некоторых из них украинские войска до сих пор бессильны. Пример — модернизированные российские бомбы ФАБ (250, 500, 1500 и 3000) советских времен, которых у нее в избытке и которые сейчас российские оборонные заводы спешно модернизируют системами наведения. Благодаря этому их возможное отклонение от цели составляет всего два – пять метров, что малозначительно, учитывая их уничтожительный потенциал.

Эти бомбы Советский Союз планировал применять для так называемых ковровых бомбардировок больших скоплений неприятельских сил и инфраструктуры НАТО в случае конфликта с ним, которого, к счастью, так и не случилось.

Против этих бомб все средства ПВО бесполезны, даже американские "Пэтриоты". О них, кстати, вчера немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок сказала, что у европейских армий их уже слишком мало, чтобы отправлять Украине. Поэтому члены Европейского Союза будут вынуждены закупать их в других регионах мира так же, как это уже делают с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров, которые отправляют Украине, поскольку времени ждать, когда расширится европейское производство, нет.

Против такого способа закупок сначала выступал французский президент Эммануэль Макрон, настаивая на том, что боеприпасы должны произвести сами европейцы; это укрепило бы, в том числе, французскую оборонную промышленность. Но, как выяснилось, европейские оборонные предприятия не слишком заинтересованы в этих заказах. Они в основном находятся в частных руках, принадлежат американцам, и их интересует исключительно прибыль, а лучше всего заработать можно на высокотехнологичном оружии. Кроме того, европейские оборонщики настаивают на долгосрочных контрактах, гарантированных правительствами, поскольку хотят избежать риска остаться с несбытым товаром в случае скорого завершения вооруженного конфликта. Таким образом, Эммануэль Макрон в итоге изменил мнение и согласился на решение Брюсселя о закупке снарядов калибра 155 миллиметров у других мировых производителей.

Что Украина может противопоставить ФАБам?

Единственный способ, возможно, снизить потери от ударов российскими бомбами ФАБ, — поставить Украине американские самолеты F-16, которые вступили бы в бой с российскими многоцелевыми самолетами, прежде всего, Су-34. Именно с них сбрасываются описанные планирующие бомбы, которые сейчас, благодаря возможностям наведения, можно запускать к цели с расстояния до 70 километров (это максимальное расстояние для сброса подобных бомб во всех войсках мира).

Однако количество Су-34, которыми располагает Российская Федерация, очень велико, а Украине обещали всего 30 самолетов F-16, и украинские летчики только учатся ими управлять, а когда их обучение окончится, у них все рано будет очень мало боевого опыта по сравнению с бывалыми российскими летчиками. Поэтому их борьба будет, мягко скажем, неравноправной.

Но другой защиты от ФАБ просто нет, и эту проблему прекрасно осознают и в Киеве, и в западных странах-союзницах.

Конечно, есть еще вариант сбивать российские самолеты комплексами "Пэтриот", но и эта возможность ограничена, поскольку из-за дронов и означенных бомб эти комплексы приходится перебрасывать из зон, прилегающих к фронту, для защиты крупнейших украинских городов, которые подвергаются все более интенсивным российским воздушным ударам. Речь идет о Харькове, Одессе, а также украинской столице Киеве, где "Пэтриоты" должны защищать ключевые военные объекты и здания государственных институтов.

Кроме того, у самого Запада не так много "Пэтриотов" и они очень дорогие, а Соединенные Штаты сейчас в основном сосредоточены на защите Израиля в ситуации резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке не только из-за войны в секторе Газа, но и из-за вероятного включения Ирана в конфликт. На прошлой неделе Израиль нанес удар по зданию иранского посольства в сирийской столице Дамаске (официально Израиль не признал этот удар, но всем хорошо известно, что это сделал именно он). Конечно, по-прежнему велика вероятность и израильской войны с ливанским шиитским проиранским движением "Хезболла", которое располагает большим количеством достаточно современных ракет средней и даже большой дальности для нанесения ударов в глубине Израиля. Поэтому Украина, с точки зрения Вашингтона, точно не обладает преимуществом перед Израилем в том, что касается "Пэтриотов".

Появилось и новое российское пугающее оружие

Однако ФАБ не единственная проблема Украины сейчас. Недавно русские начали применять новое пугающее оружие против укрепленных украинских целей. Речь о планирующих бомбах ОДАБ-500П с термобарическими боеголовками. Это подтверждают кадры, которые Министерство обороны Российской Федерации опубликовало пятого апреля: на них истребители Су-34 применяют эти бомбы против укрепленных украинских позиций в Донецкой области.

Как утверждает специализированное издание "Милитари уотч", подобные боеголовки хорошо приспособлены для устранения хорошо укрепленных неприятельских позиций. Их действие основано на образовании газообразных химических облаков в воздухе, которые потом детонируют, создавая ударную волну высокого давления. В результате из закрытых пространств с огромной силой высасывается воздух, и разрушаются строения, бункеры, окопы и другие укрепления, уничтожая легкие всех людей, кто находился близ эпицентра.

Термобарические боеприпасы широко применяются на передовой благодаря огнеметным системам ТОС-1 и служат подкреплением для и без того мощной российской артиллерии, превосходящей противника.

Российские бомбы ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями для планирования и коррекции, что позволяет им менять направление во время полета для большей точности. Несмотря на большой вес бомбы, самолет Су-34 отлично подходит для них и может нести до четырех таких бомб за раз без усовершенствования конструкции, как передает "Милитари уотч".

После холодной войны Су-34 было произведено намного больше, чем каких-либо других классов российских истребителей, и его производство, как сообщали российские источники в 2023 году, будет дополнительно расширяться.

Разрушаются окопы и бункеры

Западные и украинские источники с растущей обеспокоенностью сообщают о все более частом применении планирующих бомб. Причем некоторые представители ВСУ в январе 2024 года сообщили "Нью-Йорк таймс", что теперь российские удары с применением этих бомб обладают "дополнительной разрушительной силой" и что при массе 500 килограммами такие боеприпасы смогут уничтожать их подземные бункеры.

Один военнослужащий сравнил удары российскими планирующими бомбами с "вратами ада", отметив, что российские силы сбрасывают их по две, восемь за час… Звук такой, как будто на вас садится самолет". Особенно "яркими" впечатления были во время взятия русскими самого большого украинского укрепления на Донбассе — Авдеевки.

Из-за применения термобарических боеприпасов повысилась эффективность полетов Су-34 при поражении укрепленных позиций, и такого рода боеприпасы в России часто сравнивают с огнеметами из-за того, что они способны "вычищать" окопы и бункеры.

Прошлой весной стало ясно, что США передали Украине кассетные боеприпасы (оно запрещено в подавляющем числе государств, за исключением США, России, Китая и еще некоторых стран), а Великобритания отправила Киеву еще и противотанковые снаряды с обедненным ураном. Поэтому российское государственное руководство заявило, что и Россия располагает подобным оружием и в гораздо больших количествах, чем его будет у Украины. Москва подчеркнула, что в случае его применения ответит тем же.

Во время летнего контрнаступления украинской армии это оружие действительно применялось, поэтому с осени прошлого года Россия начала применять ФАБ. Сначала самые малые 250. По конструкции они аналогичны кассетным и поражают большие пространства, нанося больший ущерб живой силе, чем традиционные боеприпасы.

Кто контролирует эскалацию?

Иными словами, ясно, что Москва симметрично отвечала на любую качественно новую поставку западного оружия на Украину, тем самым избегая вероятной эскалации конфликта за пределами этой страны.

Встает главный вопрос, который ежедневно обсуждают, в том числе, американские стратеги в Пентагоне и Белом доме: до какого предельного уровня смертоносности при поставках оружия Киеву могут дойти США и не спровоцируют ли они тем самым российский ответ, который может вылиться в прямое столкновение Российской Федерации с НАТО?

Вашингтон все еще считает, что именно он контролирует эскалацию вооруженного конфликта на Украине. Однако ситуация на фронте становится все тяжелее для украинских сил, и становится понятно, что Украине нужно отправлять все более современные типы западных вооружений. Только речь теперь идет не об украинской победе (о ней говорят исключительно в "пиар"-целях, но мало кто в нее искренне верит), а о защите существующей линии фронта от нового большого прорыва российскими силами. На Западе о нем говорят все чаще, предполагая, что в текущем году предстоит новое большое российское наступление, хотя Москва по этому поводу продолжает отмалчиваться.

Однако возможные поставки еще более современных вооружений Украине, особенно если Москва сочтет, что не может адекватно на них ответить, создают реальную почву для того, чтобы Москва перехватила у Вашингтона инициативу и взяла на себя роль того, кто управляет эскалацией конфликта. То есть Москва может перейти к военным и диверсионным акциям вне территории самой Украины, после которых НАТО придется принять трудное решение о том, как быть дальше: идти на договор с Москвой, а он не обойдется без уступок, или вступить с Россией в непосредственную войну, которая автоматически переросла бы в третью мировую и неизбежно в войну ядерную. Россия конвенциональными силами не собирается противостоять во много раз превосходящим ее силам противника, то есть НАТО, поскольку вряд ли добилась бы успеха.

Российское государственное руководство, то есть не только аналитики и СМИ, уже ясно дало понять, в каком направлении может развиваться упомянутая российская эскалация.

Если бы переданные Украине самолеты F-16 ввиду невозможности использовать украинские взлетно-посадочные полосы (они повреждены или слишком короткие) вылетали бы на боевые задания с аэродромов соседних с Украиной стран, то эти аэродромы превратились бы в легитимные цели для России. Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин недавно во время визита на крупный военный завод откровенно перед камерами сказал, что американские самолеты F-16 могут нести и ядерное оружие и что эту деталь в случае их отправки Киеву Москва тоже учтет.

Игра "ва-банк"

Как известно, Палата представителей американского Конгресса сейчас блокирует новый транш американской помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, несмотря на требования президента Джо Байдена. Руководствуются ли американские конгрессмены при этом вышеизложенными соображениями или нет, я не знаю.

Однако лично мне кажется, что интересы республиканцев, связанные с предстоящими президентскими выборами, играют тут все же куда меньшую роль, чем обыкновенно.

В этом и заключается весь сегодняшний абсурд и трагедия: ради политических и партийных интересов или интересов некоторых групп крупного бизнеса, тесно связанных с политикой, игнорируются самые неблагоприятные и неопределенные сценарии украинского вооруженного конфликта.

Еще никогда раньше в истории не случалось, чтобы частные интересы богатых корпораций играли такую большую роль и ставились бы выше интересов американской национальной безопасности. Надеюсь, что в итоге я окажусь не прав, хотя сейчас все говорит об обратном, в том числе о чрезвычайно рисковой игре в духе "все или ничего".