Эксперты предполагают, что Иран использовал РЭБ-имитацию ракет для введения в заблуждение ПВО Израиля

Источник изображения: topwar.ru

Продолжают появляться подробности комбинированного удара, нанесённого в ночь на 14 апреля Ираном, и действий Израиля и его союзников по отражению атаки.

Напомним, что израильское командование заявляет о том, что «99% процентов выпущенных Ираном дронов и ракет были перехвачены». При этом в сети есть множество свидетельств того, как иранские ракеты одна за другой беспрепятственно ударяют по целям, включая одну из крупных баз израильских ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Ближневосточные источники говорят о том, что во время отражения иранского удара проявила себя значительная несогласованность действий Израиля и его союзников. Всё больше стран утверждают, что это именно их военные «помогли Израилю отбить атаку». Среди таких – США, Британия, Иордания, теперь и Франция. При этом указывается на то, что зачастую и израильские ПВО, и средства перехвата союзников, нацеливались на одни и те же иранские ракеты, что приводило к перерасходу боеприпасов для уничтожения одной и их нехватке для перехвата других.

По оценкам специалистов, Израиль потратил на отражение удара за 4-5 часов примерно 1,5 млрд долларов – на выпущенных зенитных ракетах, хотя большинство ЗУР так и не «нашли» целей в небе. В связи с этим стали высказываться предположения о том, что иранские войска помимо боевых ракет могли использовать их имитацию в виде сгенерированных специальных сигналов средствами постановки радиоэлектронных помех. Это вполне может объяснять заявления тех же французов о том, что именно они «сбили множество ракет», на фоне сообщений о том, что многие ракеты войск Ирана всё же преодолели израильскую (коллективную) систему ПВО-ПРО.

Официальный Тегеран заявления о возможном использовании РЭБ-имитации ракет во время атаки на Израиль пока не комментирует.