В Киеве представили образцы наземных мин украинского производства

Источник изображения: topwar.ru

В Киеве состоялась выставка "Нация оружейников", на которой были представлены образцы наземных мин украинского производства, в том числе противопехотные направленного действия ВНП-50, она же ПВП-50 (аналог МОН-50, заряд взрывчатки 0,7 кг) и аналоги более тяжелых мин МОН-100 (заряд 2 кг) и МОН-200. Кроме того, в рамках выставки в Национальном военно-историческом музее Украины были представлены аналоги противотанковой мины ТМ-62П (масса мин 9,5-10 кг, масса ВВ 7-7,5 кг). Все представленные мины выполнены в пластиковых корпусах.

Согласно недавнему заявлению украинского министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Киев располагает собственным ресурсом на закупки вооружений в текущем году.

При этом весь бюджет, выделенный Киевом на военные нужды в текущем году составляет около 40 миллиардов долларов, значительная часть этой суммы - 30 миллиардов предназначена для зарплат и других выплат военнослужащим. Из оставшихся 10 миллиардов долларов без учета расходов на ГСМ и экипировку, около 10 миллиардов остается непосредственно на покупку вооружений для ВСУ.

По словам украинского министра, значительная часть этой суммы предназначена для закупки вооружений у местных производителей. Однако при этом Украина ведет переговоры с западными странами, пытаясь привлечь средства для закупки изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этих вооружений ВСУ.В Киеве состоялась выставка "Нация оружейников", на которой были представлены образцы наземных мин украинского производства, в том числе противопехотные направленного действия ВНП-50, она же ПВП-50 (аналог МОН-50, заряд взрывчатки 0,7 кг) и аналоги более тяжелых мин МОН-100 (заряд 2 кг) и МОН-200. Кроме того, в рамках выставки в Национальном военно-историческом музее Украины были представлены аналоги противотанковой мины ТМ-62П (масса мин 9,5-10 кг, масса ВВ 7-7,5 кг). Все представленные мины выполнены в пластиковых корпусах.

Согласно недавнему заявлению украинского министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Киев располагает собственным ресурсом на закупки вооружений в текущем году.

При этом весь бюджет, выделенный Киевом на военные нужды в текущем году, составляет около 40 миллиардов долларов, значительная часть этой суммы - 30 миллиардов предназначена для зарплат и других выплат военнослужащим. Из оставшихся десяти миллиардов долларов без учета расходов на ГСМ и экипировку около шести миллиардов остается непосредственно на покупку вооружений для ВСУ.

По словам украинского министра, значительная часть этой суммы предназначена для закупки вооружений у местных производителей. Однако при этом Украина ведет переговоры с западными странами, пытаясь привлечь средства для закупки изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этих вооружений ВСУ.