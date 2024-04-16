В России разработали уникальную антенну

"Росэлектроника" создала уникальную сверхширокополосную дискоконусную антенну

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Предприятия холдинга "Росэлектроника" создали антенну уникальной формы, которая позволяет расширить диапазон передаваемых частот и заменить целую линейку других антенн, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал сверхширокополосную дискоконусную антенну, которая может использоваться на полигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить надежность ее работы", - сказали в холдинге.

Там уточнили, что расширенный рабочий диапазон частот достигается за счет оригинальной геометрии новой антенны, разработанной инженерами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет". Новая антенна может работать даже при ураганном ветре до 50 м/с.

Как уточнил генеральный директор НПП "Полет" Алексей Комяков, одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта.

"При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение нашей антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить ее надежность", – добавил он.