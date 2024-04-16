Истребители МиГ-29К Северного флота отработали воздушный бой в облаках

В пресс-службе отметили, что в небе пилоты осуществляли "наведение, захват цели и тактический пуск" ракет "воздух-воздух"

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Летчики-истребители Северного флота на самолетах МиГ-29К отработали боевые маневры, в том числе воздушный бой с тактическими пусками ракет класса "воздух-воздух". Полеты проходили в условиях облаков в небе над Мурманской областью, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота отработали боевые маневры воздушном пространстве Заполярья. Одним из элементов стали полеты на воздушный бой в облаках. Как рассказал один из пилотов, "в воздухе, в облаках мы осуществляем наведение, захват цели и тактический пуск управляемого вооружения ракеты "воздух-воздух", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты прошли в дневное, вечернее и ночное время в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Молодые летчики отработали перехват условного противника. Помимо этого, в воздухе были выполнены элементы простого и сложного пилотажа на средних и малых высотах.

После выполнения полетных заданий истребители вернулись на аэродром постоянного базирования в Североморск-3.

Боевые маневры отработали палубные истребители МиГ-29К. Носитель этих самолетов - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - находится в ремонте.