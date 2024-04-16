Боррель: разная реакция на конфликты в Газе и на Украине дорого обходится ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что конфликт между Израилем и ХАМАС "поставил под сомнение способность Европы быть эффективным геополитическим игроком"

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Разная реакция ЕС на конфликт на Украине и на противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС несет серьезные издержки для Европы. Такое мнение выразил в статье, опубликованной на сайте Европейской службы внешних связей, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Наше разделение [позиций по отношению к двум конфликтам] дорого обошлось нам не только в арабском мире, но и во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии", - отметил он. Глава евродипломатии заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС "поставил под сомнение способность Европы быть эффективным геополитическим игроком".

Он также добавил, что разница реакции Евросоюза на события на Украине и на Ближнем Востоке привела к успехам России. Боррель объяснил это тем, что разная реакция на украинский и ближневосточный конфликты усилила уже существующее недовольство из-за "неравномерного распределения вакцин во время пандемии коронавируса, чрезмерно строгой миграционной политики, отсутствия финансирования для решения проблемы изменения климата или состояния международных организаций, которые отражают реальность 1945 года, а не сегодняшний день".

Боррель также высказал опасения о том, что силы, противостоящие Западу, могут активнее объединяться в противоборстве. "Нам необходимо действовать решительно в ближайшие месяцы, чтобы не допустить консолидации альянса "остальных против Запада", в том числе вследствие ближневосточного конфликта", - заявил глава европейской дипломатии.