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Военное обозрение

Франция заявила, что якобы тоже участвовала в перехвате атаковавших Израиль иранских ракет и дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Во время атаки Ирана против Израиля, выпущенные иранской армией ракеты и беспилотные летательные аппараты были перехвачены военной авиацией Франции. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает французская пресса.

По утверждению Макрона, Франция располагает военно-воздушной базой в Иордании. По запросу Иордании, чье воздушное пространство было нарушено иранскими беспилотниками и ракетами, французское командование подняло в воздух истребители. Именно авиация ВВС Франции, заявляет французский президент, и перехватила иранские ракеты и дроны.

Кроме того, Макрон заявил, что будто бы Париж старается выступать в роли посредника. Он рассказал о переговорах по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Французский президент также подчеркнул, что ключевая роль в сдерживании Ирана в его атаках против Израиля все же принадлежит и должна принадлежать США.

Как мы видим, все большее количество стран утверждает, будто бы именно они перехватывали иранские ракеты и дроны, помогая израильской стороне. Ранее о перехвате иранских ракет и беспилотников заявляли представители США и Великобритании. Теперь к этим странам добавилась и Франция. Таким образом, «коллективный Запад» демонстрирует свою однозначную позицию по поддержке Израиля.

В то же время, американская администрация не позволила нанести удары по иранской территории сразу после того, как Иран атаковал Израиль. Вероятно, это связано с нежеланием Вашингтона допустить масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Ведь в этот конфликт американской армии придется так или иначе ввязаться, иначе последствия для израильской стороны могут быть очень серьезными.

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Великобритания
Израиль
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