Войти
Известия.ru

Глава войск РЭБ заявил о возможности ВС РФ наносить удары по спутникам Starlink

439
0
+1
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok

Начальник Войск РЭБ: РФ может включать терминалы Starlink в спецоперации в список целей

Возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволяют включать новые терминалы системы связи Starlink, используемые Киевом, в список целей российских военных в спецоперации на Украине. Об этом 15 апреля заявил начальник Войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил (ВС) РФ Юрий Ласточкин.

«Имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — ответил он на соответствующий вопрос газеты «Красная Звезда».

Кроме того, Ласточкин отметил, что изначально целью Starlink было обеспечение доступа к Сети любым пользователям в отдаленных и труднодоступных районах Земли, где это жизненно необходимо. Однако сейчас коммерческая система связи используется в военных целях, и скрыть данный факт невозможно.

«Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия международной политики США», — подчеркнул военный.

Ранее, 12 марта, в МИД РФ также указали на недопустимость использования коммерческих спутников для ведения боевых действий. В Москве рассматривают это как возрастающую угрозу, поскольку этот фактор затрагивает интересы большинства государств — членов ООН, в первую очередь развивающихся, подчеркнули в дипведомстве.

В декабре 2023 года Польша передала Киеву очередную партию из 5 тыс. терминалов Starlink. В конце ноября американский эксперт Джереми Гранерт заявил, что Россия имеет право сбивать спутники Starlink, так как их используют украинские военные для корректировки ударов беспилотников по территории РФ.


В июне прошлого года Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на услуги спутниковой связи для Украины при помощи терминалов Starlink. При этом в начале августа того же года США обвинили РФ в том, что она якобы пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
ООН
ОПК АО
Персоны
Ласточкин Юрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
15.08.2014
Свой "Томагавк" ближе к телу
26.05.2014
Министр обороны России выступил на III Московской конференция по международной безопасности
14.05.2014
Оружие асимметричного ответа
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 18:01
  • 845
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 17:16
  • 207
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 15:12
  • 74
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 16.04 09:05
  • 5
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 16.04 08:51
  • 2
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 16.04 08:31
  • 0
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 16.04 01:21
  • 2
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 22:40
  • 1
Российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту
  • 15.04 22:39
  • 0
О русском патриотизме
  • 15.04 20:18
  • 22
Национальная политика и миграция