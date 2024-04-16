Глава войск РЭБ заявил о возможности ВС РФ наносить удары по спутникам Starlink

Начальник Войск РЭБ: РФ может включать терминалы Starlink в спецоперации в список целей

Возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) позволяют включать новые терминалы системы связи Starlink, используемые Киевом, в список целей российских военных в спецоперации на Украине. Об этом 15 апреля заявил начальник Войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил (ВС) РФ Юрий Ласточкин.

«Имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — ответил он на соответствующий вопрос газеты «Красная Звезда».

Кроме того, Ласточкин отметил, что изначально целью Starlink было обеспечение доступа к Сети любым пользователям в отдаленных и труднодоступных районах Земли, где это жизненно необходимо. Однако сейчас коммерческая система связи используется в военных целях, и скрыть данный факт невозможно.

«Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия международной политики США», — подчеркнул военный.

Ранее, 12 марта, в МИД РФ также указали на недопустимость использования коммерческих спутников для ведения боевых действий. В Москве рассматривают это как возрастающую угрозу, поскольку этот фактор затрагивает интересы большинства государств — членов ООН, в первую очередь развивающихся, подчеркнули в дипведомстве.

В декабре 2023 года Польша передала Киеву очередную партию из 5 тыс. терминалов Starlink. В конце ноября американский эксперт Джереми Гранерт заявил, что Россия имеет право сбивать спутники Starlink, так как их используют украинские военные для корректировки ударов беспилотников по территории РФ.

В июне прошлого года Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на услуги спутниковой связи для Украины при помощи терминалов Starlink. При этом в начале августа того же года США обвинили РФ в том, что она якобы пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.