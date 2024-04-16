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ТАСС

Эксперт заявил, что РФ нанесла тяжелый удар по ВПК Украины

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Удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Архивное фото
Удары высокоточным оружием по объектам на Украине. Архивное фото.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Киев зависит от помощи Запада, отметил полковник австрийской армии Маркус Райснер

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Военно-промышленный комплекс Украины значительно пострадал в ходе конфликта и сейчас полностью зависит от поддержки западных страны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.

"Военно-промышленный комплекс Украины <...> сильно пострадал. Киев в известной степени живет благодаря поддержке Запада, в особенности в вопросах [поставки] боеприпасов", - сказал он. "Проблема в том, что и у нас склады все больше истощаются, поскольку промышленность не поспевает удовлетворять потребности <...>", - заметил эксперт.

С другой стороны Россия, по его словам, "производит в три смены боеприпасы". Райснер считает, что сейчас идет "ожесточенная борьба ресурсов". "И в этой борьбе российская сторона получает в настоящее время больше преимуществ", - полагает эксперт. Он не исключил, что в итоге "очень быстро" может произойти прорыв линии фронта. 

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Страны
Россия
Украина
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