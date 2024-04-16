Politico: страны ЕС избегают совместных закупок боеприпасов для Украины

По информации газеты, мощности для производства боеприпасов есть

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Евросоюз закупил с помощью Европейского оборонного агентства снаряды для Украины на сумму €350 млн из предложенных оборонной промышленностью €1,5 млрд. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

По его данным, мощности для производства боеприпасов есть, но многие страны - члены ЕС неохотно участвуют в совместных программах.

Помимо этого, как сообщает Politico, в попытке обеспечить Украину 1 млн снарядов до февраля 2024 года было также задействовано Европейское оборонное агентство. Однако в декабре 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, что ЕС не сможет выполнить это обещание в срок.