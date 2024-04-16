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ЦАМТО

На верфи в Маринетт заложен киль головного фрегата УРО класса "Констеллейшн"

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Источник изображения: Фото: fox11online.com

ЦАМТО, 15 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 12 апреля на верфи Fincantieri Marinette Marine (FMM) в Маринетт (шт.Висконсин) церемонии закладки киля фрегата УРО (FFG-62) "Констеллейшн" (Constellation).

Мероприятие состоялась в присутствии министра ВМС Карлоса Дель Торо.

(FFG-62) "Констеллейшн" – головной корабль нового класса фрегатов УРО, заказанных для ВМС США в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 795,116 млн. долл. на разработку рабочего проекта и строительство головного перспективного фрегата был заключен с FMM по итогам тендера в апреле 2020 года. Соглашение предусматривает проектирование и постройку головного фрегата и содержит опционы на поставку 9 дополнительных кораблей серии, поддержку после поставки, инженерные услуги, подготовку экипажей, продажу учебного оборудования, эксплуатационных материалов и запасных частей. Ожидается, что в случае реализации всех опционов поставки будут завершены к середине 2035 года, а совокупная стоимость проекта составит 5,576 млрд. долл.

Опцион на строительство второго корабля серии, FFG-63 "Конгресс", был реализован в мае 2019 года, третьего, FFG-64 "Чесапик", – в июне 2022 года, четвертого, FFG-65 "Лафайетт", – в мае 2023 года.

Строительство головного фрегата, "Констеллейшн", началось на предприятии FMM в Маринетт (шт.Висконсин) в конце августа 2022 года. Его передача ВМС США запланирована на 2026 год. В перспективе ВМС США намерены построить 10 дополнительных кораблей серии (то есть всего 20 ед.).

Проект реализуется на платформе разработанного Fincantieri фрегата класса "Карло Бергамини" (FREMM – Fregata Europea Multi-Missione). Как предполагается, фрегат будет применяться для выполнения широкого спектра задач, включая противовоздушную оборону, противолодочную и противокорабельную борьбу, радиоэлектронную борьбу и информационные операции. ВМС США рассчитывают, что новые фрегаты позволят флоту действовать в условиях противодействия противника в зонах, доступ к которым запрещен или блокирован (Anti-access/Area Denial, A2/AD).

FMM является основным предприятием Fincantieri Marine Group (FMG) в США. В проекте также принимают участие две другие контролируемые компанией верфи, расположенные в Висконсине – Fincantieri Bay Shipbuilding и Fincantieri Ace Marine.

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Страны
США
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Fincantieri
Проекты
2020-й год
Constellation
La Fayette
Oliver Hazard Perry
Разное
Строительство
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