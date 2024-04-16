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Российский артиллерист рассказал об уничтожении танка Leopard 2

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российский артиллерист: немецкие танки Leopard горят, как спички

Российский артиллерист Сергей Лазаренко, который в ходе боевых действий в зоне спецоперации уничтожил танк Leopard 2 украинской армии, рассказал, что поразил его первым же снарядом и что эти немецкие машины очень хорошо горят.

«Орлан» (разведывательный БПЛА. — Ред.) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горят, как спички», — сказал он в видео, опубликованным 15 апреля Министерством обороны России.

Лазаренко уточнил, что танк загорелся с первого же попадания. Артиллерист добавил, что он не смог поверить в то, что подбил именно Leopard, до тех пор, пока ему не показали видео. Военнослужащий рассказал, что танк производства Германии был поражен при помощи самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

Ранее, 30 марта, командир взвода беспилотных летательных аппаратов подразделения группировки войск «Юг» с позывным Батайск сообщил, что российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении. По его словам, тяжелую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские силы обнаружили во время облета позиций.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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