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РИА Новости

Тульские конструкторы создали интеллектуальную систему наведения FPV-дронов

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Дрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе "Овод".
Источник изображения: © РИА Новости

Тульские конструкторы научили FPV-дроны атаковать цели без участия человека

ТУЛА, 15 апр - РИА Новости. Тульские конструкторы FPV-дронов и систем РЭБ представили интеллектуальную систему наведения FPV-дронов, способную распознавать и атаковать цели без участия человека, сообщил РИА Новости создатель боевого FPV-дрона "Овод" Андрей Иванов.

"В руках у меня - беспилотное воздушное судно "Овод-S" с реализованной (на нем) бортовой системой самонаведения "Площадь". Реализованной через два вида трекинга: алгоритмический, где используется техническое зрение, и нейросетевое, где мы умеем распознавать - узнавать объекты и в общем ровно так же стремиться "на ноль" (уничтожить их)", - сообщил Иванов.

По словам разработчиков, данное решение позволит FPV-дронам-камикадзе атаковать цели даже тогда, когда связь между оператором и дроном потеряна.

"Эффективность этого решения обусловлена тем, что когда мы заходим за пределы радиовидимости, то есть за лес, за горку, за строение, там у нас заканчивается связь. Захватив объект, цель свою, заведомо - при обрыве связи устройство продолжает сопровождение цели и осуществляет ее поражение вне зависимости - статическая это цель или динамическая", - добавил он.

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