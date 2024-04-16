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ТАСС

СМИ: Западу следует осознать реальное положение дел на фронте на Украине

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Украинский военнослужащий возле прифронтового села Роботино, 21 февраля 2024 года
Украинский военнослужащий возле прифронтового села Роботино, 21 февраля 2024 года.
Источник изображения: Reuters

Как пишет газета Berliner Zeitung, у Киева нет необходимого количества солдат и вооружения для проведения успешного контрнаступления

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Запад должен взглянуть на боевые действия на Украине с точки зрения реальности и изменить свое видение о возможных сценариях завершения конфликта. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Издание отметило, что для успешного проведения контрнаступления Украине необходимо несколько сотен тысяч опытных солдат со снаряжением, оружием, транспортом и боеприпасами. Еще одной проблемой газета назвала неспособность запада привлечь на свою сторону развивающиеся страны из БРИКС. Эти факторы делают практически невозможным выход Украины к границам 1991 года.

В связи с этим автор статьи предложил западному политическому сообществу прагматично и реалистично подходить к вопросу разрешения конфликта. 

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Страны
Украина
Проекты
БРИКС
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