Как пишет газета Berliner Zeitung, у Киева нет необходимого количества солдат и вооружения для проведения успешного контрнаступления

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Запад должен взглянуть на боевые действия на Украине с точки зрения реальности и изменить свое видение о возможных сценариях завершения конфликта. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Издание отметило, что для успешного проведения контрнаступления Украине необходимо несколько сотен тысяч опытных солдат со снаряжением, оружием, транспортом и боеприпасами. Еще одной проблемой газета назвала неспособность запада привлечь на свою сторону развивающиеся страны из БРИКС. Эти факторы делают практически невозможным выход Украины к границам 1991 года.

В связи с этим автор статьи предложил западному политическому сообществу прагматично и реалистично подходить к вопросу разрешения конфликта.